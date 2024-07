Severna Makedonija v primežu požarov, pri gašenju pomaga tudi Slovenija

Makedonska vlada je zaradi gozdnih požarov v nedeljo za 30 dni razglasila krizne razmere. V ponedeljek je bilo v državi aktivnih devet požarov. Požare gasijo gasilci iz več mest po državi, pripadniki javnih komunalnih podjetij, gozdarji, lovci in drugi prostovoljci, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Severna Makedonija je zaradi obsežnih požarov v naravi v ponedeljek zaprosila za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Po podatkih makedonskega kriznega centra je bilo samo od začetka julija do prejšnjega petka v državi 173 večjih požarov.

Slovenija je reševalno pomoč Severni Makedoniji zagotovila s helikopterjema vojske in policije s posadkama, ki sta dopoldne po navedbah vlade že poletela proti cilju. Kot so danes še sporočili iz vlade, bosta Slovenska vojska in policija s helikopterjema pri obvladovanju posledic obsežnih požarov pomagali predvidoma naslednjih pet dni, saj ocenjujejo, da se bodo zaradi vremenskih razmer požari širili.

Hrvaško ministrstvo za obrambo je medtem sporočilo, da na pomoč pri gašenju pošilja kanader z dvema posadkama, protipožarni helikopter pa je tja napotilo tudi srbsko ministrstvo za notranje zadeve.

En helikopter bo po poročanju Tanjuga prispel tudi iz Črne gore, iz Turčije pa je že zjutraj krenil helikopter proti planini Serta v osrednjem delu države.

Direktor makedonskega kriznega centra Stojanče Angelov je davi sporočil, da so vsi požari delno pod nadzorom. Napovedal je, da bodo velik del zmogljivosti osredotočili na Serto, glede na razvoj dogodkov pa tudi na nekatere druge gozdne požare, saj se razmere spreminjajo iz minute v minuto. Kot poročajo makedonski mediji, je gasilcem popolnoma uspelo obvladati požar v Radovišu. Tudi požar nad Bitolo je popolnoma obvladan, poročajo vesti.mk.

Kot je dejal župan Radoviša, Aco Ristov, v videoposnetku, ki ga je včeraj Angelov objavil na družbenem omrežju X dejal, so vsi prebivalci na varnem, gašenje pa je bilo intenzivno in naporno.

Vročinski val bo Severno Makedonijo, kjer temperature zraka ponekod presegajo 40 stopinj Celzija, tako kot druge države Zahodnega Balkana pestil tudi naslednje dni. V petek bo vročina po napovedih vremenoslovcev vročina nekoliko popustila.