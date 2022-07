Severna Makedonija začela pristopna pogajanja z Evropsko unijo

S prvo medvladno konferenco članic Evropske unije in Severne Makedonije so se v Bruslju začela pristopna pogajanja med Skopjem in Evropsko unijo. Pogajanja se začenjajo, potem ko so v ponedeljek članice EU potrdile okvir zanje, še pred tem pa je Bolgarija odpravila blokado Severne Makedonije na poti v EU. Kasneje bo potekala še medvladna konferenca z Albanijo, s katero bo tudi ta država pričela pristopna pogajanja z EU. Slovenski premier Robert Golob je v pismu Ursuli von der Leyen in Charlesu Michelu pozval, naj Unija BiH status kandidatke dodeli do konca leta.

Skopje in Tirana imata ločena pogajalska okvira, ki določata, kako bosta državi v okviru pogajanj v svojo nacionalno zakonodajo prenesli pravni red EU. Ta je razdeljen na več kot 30 poglavij, ki so v skladu z novo metodologijo razdeljena v šest tematskih sklopov. Ključen je sklop, povezan z vladavino prava, s katerim se bodo pogajanja začela in končala. Preostali sklopi se nanašajo na notranji trg; konkurenčnost in vključujočo rast; zeleni načrt in trajnostno povezljivost; vire, kmetijstvo in kohezijo ter zunanje odnose.

icon-expand Severna Makedonija in Evropska unija FOTO: Shutterstock

Danes v Bruslju potekata prvi medvladni konferenci, s čimer se bodo pristopna pogajanja uradno začela. Večino držav članic, tudi Slovenijo, bodo zastopali stalni predstavniki pri Evropski uniji. Na medvladni konferenci, ki jo vodi češki zunanji minister Jan Lipavsky, med drugim sodelujejo visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi in makedonski premier Dimitar Kovačevski. "Današnji dan pomeni velik preboj, ki bo ključen za Severno Makedonijo, Zahodni Balkan in celotno Evropsko unijo," je ob začetku medvladne konference povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Da gre za pomemben dan, pa je ob tem dejal tudi evropski komisar za širitev Varhelyi.

Severna Makedonija ima status kandidatke za članstvo že vse od leta 2005, Albanija pa od leta 2014. V zadnjih letih je začetek najprej blokirala Grčija, ki je zahtevala, da Severna Makedonija spremeni ime. Bolgarija pa je blokado odpravila v teh dneh, potem ko so v Skopju pristali na vpis bolgarske manjšine v ustavo in spremembe zgodovinskih učbenikov. To bodo morale makedonske oblasti še uresničiti. V skladu s pogajalskim okvirom bo Skopje obvezano tudi k ohranjanju dobrososedskih odnosov. Izpostavljen je prespanski sporazum z Grčijo, v skladu s katerim je Makedonija svoje ime spremenila v Severno Makedonijo. Omenjen pa je tudi dogovor o dobrososedskih odnosih z Bolgarijo iz leta 2017. Golob v pismu von der Leynovi in Michelu za dodelitev statusa kandidatke BiH do konca leta Premier Robert Golob je v pismu predsednikoma Evropske komisije in Evropskega sveta Ursuli von der Leyen in Charlesu Michelu poudaril, da bi morala BiH status kandidatke za članstvo v EU dobiti na podlagi izpolnjevanja realnih pogojev, a dodal, da mora EU obenem upoštevati svojo soodgovornost za razmere v BiH in novo geopolitično realnost v Evropi. BiH mora pred podelitvijo statusa kandidatke za članstvo v EU sprejeti zakon o visokem sodnem in tožilskem svetu BiH in zakon o javnih naročilih, je v pismu, ki ga je 8. julija naslovil na von der Leynovo in Michela, poudaril Golob. Pismo je v ponedeljek na spletu objavila slovenska vlada. Hkrati je v pismu novi slovenski premier poudaril, da bi bilo pomembno, da BiH sprejme strategijo reforme javne uprave in akcijski načrt ter strategijo upravljanja javnih financ, s čimer bi pokazali svojo zavezanost izboljšanju javne uprave.

icon-expand Robert Golob v Bruslju FOTO: AP