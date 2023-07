Severni Atlantik najtoplejši v zgodovini meritev in se še segreva

"Temperatura morske površine v severnem Atlantiku bo predvidoma še naprej naraščala v avgustu, " je opozoril Yin in dodal, da bo novi rekord zelo verjetno kmalu presežen.

NOAA, ki spremlja temperaturo morja od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja, bo sedaj potrebovala približno dva tedna, da potrdi svoje predhodne ugotovitve.

"Na podlagi naše analize je bila v sredo zabeležena rekordna povprečna temperatura morske površine v severnem Atlantskem oceanu, in sicer 24,9 stopinje Celzija ," je sporočil Xungang Yin , znanstvenik iz NOAA.

Rekord je sicer še posebej presenetljiv, saj običajno severni Atlantik najvišjo temperaturo doseže šele v začetku septembra. Tako je bil denimo prejšnji rekord zabeležen septembra lani in je znašal 24,89 stopinje Celzija.

Do rekordnih temperatur v Atlantiku sicer prihaja le nekaj dni potem, ko so Združeni narodi potrdili, da bo letošnji julij najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Poleg Atlantika pa se vse bolj segreva tudi Sredozemsko morje, opozarja skupina španskih znanstvenikov, ki trdi, da je morje v ponedeljek doseglo najvišjo temperaturo v zgodovini meritev, in sicer 28,71 stopinje Celzija.