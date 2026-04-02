Tujina

Severni Jadran še vedno v rdečem, prekinjene številne trajektne povezave

Zagreb, 02. 04. 2026 08.46 pred 26 dnevi 2 min branja 17

Avtor:
U.Z. T.H.
Vremensko opozorilo zaradi burje na Hrvaškem

Zaradi orkanske burje za reško regijo, Kvarner in Severno Dalmacijo še vedno velja rdeče vremensko opozorilo, Knin in Srednja Dalmacija pa sta obarvana oranžno. Močni sunki so na nekaterih delih obale znova dosegali do 150 kilometrov na uro, otok Pag je odrezan od celine, odsek avtoceste A1 med Svetim Rokom in Posedarjami pa je zaprt za ves promet. A že za konec tedna se obeta otoplitev – temperature bodo lokalno presegle tudi 20 stopinj Celzija.

Četrtek je večjemu delu Hrvaške prinesel pretežno oblačno in vetrovno vreme, občasno je deževalo, na Jadranu pa je tudi danes vztrajala močna burja, kažejo podatki Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ).

Vremenoslovci so opozarjali na zmeren do močan, ponekod nevihten severovzhodni in severni veter, zlasti proti večeru. Na Jadranu, ob vznožju Velebita, bo še naprej pihala močna burja z orkanskimi sunki, ki bodo na nekaterih delih obale dosegali do 150 kilometrov na uro.

Otok Pag je odrezan od celine, prekinjene so številne trajektne, katamaranske in ladijske povezave, predvsem na območju Kvarnerja, Zadra, Splita in Dubrovnika, obvešča Hrvaški avtomobilski klub (HAK).

Odsek avtoceste A1 med Svetim Rokom in Posedarjami je zaprt za ves promet. Obvoz za osebna vozila poteka prek Gračca, Obrovca in Karina, za vsa ostala vozila pa prek Kistanja in Knina.

Avtocesta A6 proti Reki je med Delnicami in Čavlami odprta samo za osebna vozila, medtem ko obvoz za ostale skupine vozil poteka po stari cesti skozi Gorski Kotar.

FOTO: DHMZ

Vreme se bo stabiliziralo šele konec tedna. V soboto bo veter oslabel, pokazalo se bo več sonca, temperature se bodo dvignile. Nedelja bo še toplejša, temperature bodo lokalno presegle tudi 20 stopinj Celzija. Stabilno in relativno toplo vreme se bo nadaljevalo tudi na velikonočni ponedeljek.

Kot smo poročali že včeraj, je ob hrvaški obali težave povzročala močna burja.

"Ni prvoaprilska šala, da je otok Pag zaradi orkanskih sunkov burje odrezan: promet med celino in otokom ni mogoč v nobeno smer. Najmočnejši sunki burje so na severnem Jadranu, zlasti pod Velebitom," je DHMZ opozoril na omrežju X.

Preberi še Rdeči alarm: na Krku sunki do 172 km/h, na Rabu celo 192

Več ur je bil zaprt tudi most na Krk, kjer so po poročanju reškega Novega lista izmerili sunke vetra do 172 kilometrov na uro.

Pri Obrovcu blizu Zadra pa je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT obstal avtobus z okoli 80 potniki, za katere so organizirali prevoz in začasno namestitev v Gračcu.

burja veter hrvaška rdeče opozorilo
Sl0venc
02. 04. 2026 12.25
Zakaj je ta tej sliki o severnem Jadranu cela Hrvaška? Na severnem Jadranu smo tudi ni in Italija. Aja, seveda, ker je to hrvaška novica.
JackRussell
02. 04. 2026 10.55
To so informacije za tiste ki imajo vikende na hrvaškem in bi radi preživeli velikonočne praznike v svojih vikendih katere še niso podrli Hrvati ali prikolicah. Druga polovica bo na morčiju v Izoli, reveži pa doma pred TV.
Vojko Kos
02. 04. 2026 11.34
Hvala bogu, da sem revež in se lahko udobno zleknem pred tv. 😉
Stajerc22
02. 04. 2026 12.21
tudi ti bos doma ker v tem vremenu do vikenda prisel ne bos
NeXadileC
02. 04. 2026 10.40
Tudi pri nas, še vedno piha.
Anion6anion
02. 04. 2026 09.45
Bliža se sezona. Vedno več novic iz Hrvatije. Zakaj imjo novice od tam prednost pred domačimi
Podlesničar
02. 04. 2026 09.49
eni imamo vikend na Krku.
ALEX0000
02. 04. 2026 09.53
Zakaj pa?
Anion6anion
02. 04. 2026 10.55
In kaj če ga imaš? Beri hrvaške novice
Panter 63
02. 04. 2026 11.09
Zdaj boš že delal razpored kaj bomo nekateri brali oziroma kaj bi morali tukaj pisati. E ne bi bilo enostavno če ne bi ti bral novice s Hrvaške če ti že grejo tako na živce. Na to nisi pomislil, ali kaj.
trollolll
02. 04. 2026 12.08
ma ne? prav na krku? kako originalno... verjetno imas tam vec slovenskih sosedov kot doma. sicer pa imamo slovence, ki za stalno zivijo na italjanskem obmejnem obmocju, pa nimamo nobene novice iz italije... razen razne click baite.
Delavec_Slo
02. 04. 2026 09.43
Cro nabijanje, smo že začeli spet!
Panter 63
02. 04. 2026 11.02
Glej lopatar s močnim minus IQ. Pod eno,bližajo se prazniki in marsikdo bo šol v te kraje. Ti nimaš za burek in boš ostal v svojih Butalah in lajal na luno glede Hrvaške. Itak jim nič ne moreš. Lahko samo dobiš slamku za jedačo in pijačo če boš preveč težil. Pod dva, ta članek je v rubriki tujina, kakor marsikateri. Ampak lopatar delavec šlo je samo alergičen na članke Cro. Nimaš pojma koliko mi to dela zadovoljstvo.
Anion6anion
02. 04. 2026 11.53
Potem boš pa jokal kako je vse drago v Hrvatiji in objavljal račune kako visoke so cene.
