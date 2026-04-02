Severni Jadran še vedno v rdečem, prekinjene številne trajektne povezave

Četrtek je večjemu delu Hrvaške prinesel pretežno oblačno in vetrovno vreme, občasno je deževalo, na Jadranu pa je tudi danes vztrajala močna burja, kažejo podatki Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ). Vremenoslovci so opozarjali na zmeren do močan, ponekod nevihten severovzhodni in severni veter, zlasti proti večeru. Na Jadranu, ob vznožju Velebita, bo še naprej pihala močna burja z orkanskimi sunki, ki bodo na nekaterih delih obale dosegali do 150 kilometrov na uro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Otok Pag je odrezan od celine, prekinjene so številne trajektne, katamaranske in ladijske povezave, predvsem na območju Kvarnerja, Zadra, Splita in Dubrovnika, obvešča Hrvaški avtomobilski klub (HAK).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Odsek avtoceste A1 med Svetim Rokom in Posedarjami je zaprt za ves promet. Obvoz za osebna vozila poteka prek Gračca, Obrovca in Karina, za vsa ostala vozila pa prek Kistanja in Knina. Avtocesta A6 proti Reki je med Delnicami in Čavlami odprta samo za osebna vozila, medtem ko obvoz za ostale skupine vozil poteka po stari cesti skozi Gorski Kotar.

Vremensko opozorilo zaradi burje na Hrvaškem FOTO: DHMZ

Vreme se bo stabiliziralo šele konec tedna. V soboto bo veter oslabel, pokazalo se bo več sonca, temperature se bodo dvignile. Nedelja bo še toplejša, temperature bodo lokalno presegle tudi 20 stopinj Celzija. Stabilno in relativno toplo vreme se bo nadaljevalo tudi na velikonočni ponedeljek.

Spomnimo

Kot smo poročali že včeraj, je ob hrvaški obali težave povzročala močna burja. "Ni prvoaprilska šala, da je otok Pag zaradi orkanskih sunkov burje odrezan: promet med celino in otokom ni mogoč v nobeno smer. Najmočnejši sunki burje so na severnem Jadranu, zlasti pod Velebitom," je DHMZ opozoril na omrežju X.