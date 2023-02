Severni sij tokrat navduševal daleč na jugu

Britanci, Irci, Nemci in Nizozemci so lahko sinoči uživali v naravnem spektaklu, ki je ponavadi "rezerviran" za najsevernejša območja. Vse do Londona in Berlina je bil namreč viden severni sij oziroma aurora borealis, občudovali so ga lahko celo na skrajnem jugozahodu Velike Britanije, v Cornwallu. In vse skupaj se bo, tako napovedujejo meteorologi, nocoj ponovilo.

Družbena omrežja so preplavile fotografije zelenih, vijoličastih in rožnatih zaves svetlobe ter navdušeni komentarji, kot: "Zakaj bi potovali na Islandijo, če pa lahko severni sij opazuješ iz Wensleydala."

Armagh, Severna Irska:

Podobno vzhičeni komentarji prihajajo iz Nemčije, kjer je bil, kot že omenjeno, severni sij viden vse do Berlina. Kaj takega je zelo zelo redko, ko se zgodi, pa gre bolj za meglice nejasnih barv. A ne tokrat, v nedeljo je namreč nebo opazovalce razvajalo z izjemno močnimi barvami.

Severni sij na severu Nemčije v bližini meje z Dansko:

Navdušenje je severni sij požel na Nizozemskem, kjer so ga zadnjič opazovali leta 2021, a razmere niti približno niso bile tako ugodne kot tokrat, pišejo tamkajšnji mediji. Pogled na severni sij z nizozemskega otoka Ameland: