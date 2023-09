Severni sij znova navdušil z veličastnimi prizori

Nad Evropo in Ameriko je v teh nočeh znova navduševal severni sij. Čudovite barve so se risale na nebu nad Veliko Britanijo, ZDA in celo Nemčijo, kjer pojav ni tako pogost. Prizori so bili znova veličastni.

V zadnjih mesecih nas je Sonce pogosto presenetilo in nam tudi ponoči na nebu pričaralo presunljive prizore barv. Nič drugače ni bilo v noči na ponedeljek, ko je Zemljo zajela Sončeva nevihta. Ta je bila zelo močna, saj se je uvrstila na tretjo stopnjo petstopenjske lestvice geomagnetnih neviht. To se zgodi le okoli 200-krat na 11 let. In to pomeni, da se je čudoviti severni sij pokazal tudi bolj južno kot po navadi.

In medtem, ko je na severu nebo okrasil s tradicionalno modro in zeleno barvo, se je nad Veliko Britanijo, Nemčijo, ZDA in Rusijo obarval v živo rožnato, rumeno in celo zelo redko videno rdečo barvo.

Uporabniki družbenih omrežij so fotografije čudovito razsvetljenega neba tudi delili na družbenih omrežjih. V zgornji dodani objavi so fotografije iz ZDA, kjer geomagnetna nevihta ni bila tako močna kot v Evropi. A obeti kažejo, da Američane v nasprotju z Evropejci še en spektakel čaka danes ponoči.