Severni tok 2 po zagotovilih upravljavca pripravljen za dobavo plina

Postopek odobritve plinovoda Severni tok 2 se bo, kot so sredi meseca sporočili iz nemškega energetskega regulatorja Bnetza, verjetno zavlekel v drugo polovico leta 2022. A od danes je projekt na dobavo plina že pripravljen, kar je poleg upravljavca plinovoda potrdil tudi ruski predsednik Vladimir Putin . "Takoj ko se bodo za to odločili, bodo v Evropo stekle velike količine plina," je dejal za rusko državno televizijo.

Cene plina se v Evropi ta teden spet višajo, Putin pa je namignil, da jih bo odprtje plinovoda Severni tok 2 poslalo navzdol. "To se bo seveda takoj odrazilo na cenah plina. Vse te države in njihovi državljani, ki uporabljajo ruski plin, bodo to takoj občutili," je dejal.

Gradnjo plinovoda so končali septembra, dva meseca pozneje pa je nemški regulator odločil, da plinovodu še ne bo dal potrebnega dovoljenja za obratovanje. Kot so zapisali, morajo določene stvari uskladiti z nemško zakonodajo, preden izdajo certifikat.

Plinovod v Baltskem morju sicer že več let razdvaja evropske prestolnice, povzročil pa je tudi trenja med EU in Washingtonom. Kritiki opozarjajo, da bo projekt povečal odvisnost Evrope od ruskega plina. Zahodne države so Moskvo ob tem obtoževale, da v luči zaostrenih razmer zaradi Ukrajine in v želji, da bi projekt Severni tok čim prej dobil potrebna dovoljenja, omejuje dobavo plina in tako krepi pritisk na Evropo. Putin in ruski energetski gigant Gazprom sta očitke ves čas zavračala.