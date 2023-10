Severno Italijo stresel potres z magnitudo 4,2. Čutili so ga tudi v Sloveniji

Po zadnjih informacija potres ni povzročil škode, so pa tresenje tal čutili tudi v deželi Emilija Romania in v Istri. "Čutili smo ga v drugem nadstropju. Tresenje je trajalo nekaj sekund, a ni bilo premočno. Nekateri lahki objekti so se majali," je zapisal eden od prebivalcev območja.

Po navedbah gasilske brigade v Rovigu sicer gasilci niso prejeli nobenih prošenj za pomoč. So pa prejeli nekaj telefonskih klicev ljudi, ki so potrdili tresenje. Predsednik Benečije je dejal, da je civilna zaščita preverila morebitne posledice potresa na območju Roviga. "Po prvih zbranih podatkih naj bi bila magnituda okoli 4,2 sicer vrednost, ki je pod pragom škode, vendar vseeno blizu mejne vrednosti," je dodal Zaia.

A nekateri drugi poročajo o prevej bolj silovitem tresenju. "10 do 15 sekund močnega in konstantnega tresenja," je zapisal eden od njih, spet drugi, ki se je takrat nahajal v Ferari, pa je prav tako dejal, da je bilo tresenje sunkovito.

So pa potres čutili tudi izven italijanskega ozemlja. Dnevnik.hr tako poroča, da so potres čutili tudi ponekod na Hrvaškem. Prav tako pa so potres po poročanju Agencije RS za okolje občutili tudi na Obali. Poročila o tresenju so namreč od prebivalcev dobili iz Kopra in Pirana.