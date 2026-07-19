Severno od Madrida divja obsežen gozdni požar

Požar je v četrtek izbruhni v provinci Guadalajara, kjer leži tudi nacionalni park Sierra Norte, in doslej ni zahteval žrtev. Predsednik regije Kastilija-La Mancha Emiliano Garcia-Page ga je sicer danes na omrežju X opisal kot "težavnega".

Iz službe za preprečevanje in gašenje požarov v tej regiji v osrednji Španiji so danes sporočili, da je požar v vasi La Mierla v Guadalajari uničil 13.000 hektarjev zemljišč in prizadel več kot 700 ljudi. Dodali so, da se z ognjem bori več sto gasilcev s pomočjo letal za gašenje.

Požar je izbruhnil v gozdnati in gorski regiji, zlasti v nacionalnem parku Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev.

Sledil je gozdnemu požaru, ki je v sredo izbruhnil v bližini Zaragoze na severovzhodu države in doslej uničil 15.000 hektarjev površin. Regionalne oblati so danes sporočile, da se požar pri Zaragozi "po izredno napornih dneh končno razvija v ugodno smer".

V začetku meseca je Španijo prizadel eden najbolj smrtonosnih gozdnih požarov v sodobni zgodovini, ki je v južni provinci Almeria zahteval 13 življenj in uničil 7000 hektarjev rastja.

Španija se zadnja leta sooča z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija, kar ob suši ustvarja ugodne razmere za uničujoče požare.

Španska meteorološka agencija Aemet je v soboto napovedala, da se bo v torek začel tretji vročinski val letošnjega poletja. Vrhunec naj bi dosegel v četrtek, ko bodo temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija.