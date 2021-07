London poziva EU, naj se odpove širšemu nadzoru nad blagom, ki potuje na Severno Irsko

V skladu z ločitvenim dogovorom bi morala britanska vlada vzpostaviti carinski nadzor za blago, ki potuje iz Velike Britanije na Severno Irsko. To naj bi naredila do konca marca, a se je odločila za "preložitev" uvedbe tega nadzora na določenih področjih. EU je zato proti Združenemu kraljestvu sprožila dva pravna postopka.

Namen severnoirskega protokola, ki je del leta 2019 sklenjenega sporazuma o britanskem izstopu iz EU, je preprečiti trdo mejo med Severno Irsko in Republiko Irsko, ki je članica EU. V skladu s protokolom Severna Irska ostaja del enotnega trga EU in predvideva nadzor nad dobrinami, ki na Severno Irsko prihajajo iz Anglije, Škotske in Walesa. V celoti naj bi se začel uporabljati konec septembra, britanski minister za brexit David Frost pa je danes v parlamentu izjavil, da se ne sme začeti uporabljati v celoti, saj bi s tem tvegali nemire in gospodarsko škodo.