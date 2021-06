Severnokorejci za državne medije o strtem srcu zaradi shujšanega Kim Džong Una

V zadnjih tednih se je Kim Džong Un namreč v javnosti pojavil vidno shujšan. 170 centimetrov visok 37-letnik, ki je v preteklosti tehtal okoli 140 kilogramov, naj bi izgubil do 20 kilogramov. Razlog za izgubo teže je verjetno skrb za njegovo zdravstveno stanje. Džong Un je znan po pitju in kajenju, njegova družina ima zgodovino težav s srcem, zaradi katerih sta umrla tako njegov oče kot ded. Ugibanja o zdravstvenem stanju Džong Una so se pojavila že aprila lani, ko so tuji mediji poročali, da naj bi bil hudo bolan oziroma da naj bi prestal operacijo srca ali ožilja.

Prebivalec Pjongjanga je za državno KCTV tako dejal, da so bili "ljudje, vključno z njim, strtega srca ko so videli spoštovanega generalnega sekretarja tako mršavega... vsi so rekli, da so bili na robu solza". Kdo je intervjuvani prebivalec Pjongjanga ni znano, saj ga državna televizija v prispevku ni poimenovala. Malo verjetno pa je, da predvajani prispevek ni dobil 'uradnega blagoslova', saj morajo vso predvajano vsebino pred tem odobriti državni organi.

So pa, navaja CNN, ta prispevek predvajali le enkrat, kar bi lahko nakazovalo na to, da se je morda 'izmuznil' mimo cenzorjev. Ponovitve novic so sicer v severnokorejskih medijih stalnica.

Zdravstveno stanje severnokorejskega voditelja je sicer skrbno varovana skrivnost v tej zaprti državi, o vidni izgubi teže v zadnjih tednih tako uradno niso govorili. Podoba voditelja je skrbno oblikovana skozi državno propagando, vključno z mediji, zgolj govorice o zdravju Kim Džong Una pa lahko prebivalce spravijo v težave.