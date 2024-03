Severnokorejska meja neprodušna: 'Čez mejo ne more niti mravlja'

Poostren mejni nadzor, uveden za zajezitev covida-19, več kot 18 mesecev po tem, ko je voditelj Kim Džong Un razglasil zmago nad pandemijo, še vedno duši gospodarstvo in neformalne trgovske mreže Severne Koreje, je po večletni raziskavi sporočila organizacija Human Rights Watch (HRW). Država je zgradila tudi več sto kilometrov nove ograje. "Čez mejo zdaj ne more niti mravlja," pravijo Severnokorejci, ki poudarjajo, da jim primanjkuje hrane.

Ob meji so zgradili opazovalnice in postavili ograjo.

Mednarodna organizacija Human Rights Watch (HRW) je po več letih raziskovanja izdala poročilo, v katerem navaja, da je Severna Koreja od pandemije svojo severno mejo s Kitajsko naredila še bolj neprodušno. Država je sicer svoje meje odprla predvsem zaradi trgovine s Kitajsko. Mednarodna organizacija je na podlagi satelitskih slik med letoma 2019 in 2023, ki zajemajo približno četrtino severne meje, ugotovila, da so ob meji postavili nove stražnice in varovalne pasove, s katerimi bi lahko preprečili morebitne poskuse pobega iz države. Zaradi poostrenega nadzora se je občutno zmanjšalo število prebežnikov. S 1047 v leta 20023 na 63 v 2021. Lani so jih našteli nekaj manj kot 200. Število objektov, namenjenih za varovanje meje, se je v štirih letih z 38 povečalo na več kot 6500, poroča BBC. Na območju so postavili še 482 kilometrov nove ograje, dodatnih 260 kilometrov, kjer ograja že stoji, so okrepili.

Državo so omejile tudi sankcije, ki so jih proti Severi Koreji zaradi jedrskih poskusov uvedli pri Združenih narodih.

"Čez mejo zdaj ne more niti mravlja" Lina Yoon, raziskovalka pri HRW, je dejala, da je Kim Džong Un Severno Korejo spremenil v velikanski zapor. Po njeni oceni bi moral zagotoviti odprte meje za trgovino, sprostiti omejitve za potovanja znotraj države in omogočiti spremljanje mednarodne nujne pomoči. V sklopu preiskave so se pogovarjali tudi s prebivalci Severne Koreje, ki so pričali o vse bolj omejevalnih ukrepih v državi. Ena od ubežnic, ki je govorila s svojim sorodnikom v domovini, je razkrila, da riža in pšenice ni več mogoče pretihotapiti v državo. "Čez mejo zdaj ne more niti mravlja," ji je dejal sorodnik. Zaradi zaostrenega nadzora na meji tudi ubežniki vse težje pošiljajo denar v domovino, predvsem iz Južne Koreje, kar še povečuje trpljenje in stiske Severnokorejcev. Nekateri prebivalci so se ob tem preživljali z neformalno trgovino s Kitajsko, ki je temeljila na podkupovanju uradnikov, vendar se je ta od začetka pandemije skoraj ustavila. Šlo je predvsem za manjše pakete, ki so jih lahko nosili v rokah ali skrili pod oblačili.

Meja med Severno in Južno Korejo.