Severnokorejski droni poleteli čez mejo, Južna Koreja opozorilno streljala

Iz Seula poročajo, da je v ponedeljek njihova severna soseda čez mejo poslala vsaj pet dronov. Eden izmed njih naj bi med preletom dosegel severni del prestolnice. Južna Koreja je zato v zrak poslala bojna letala in helikopterje ter odgovorila z opozorilnimi streli. Pri vzletu bojnih plovil naj bi zaradi neznanega vzroka eno izmed letal KA-1 strmoglavilo, a sta se pilota kapitulirala na varno, so sporočili z ministrstva za obrambo. Vzrok nesreče ni znan.

Ostala letala in helikopterji so bili poslani na mejo, kjer bodo vojaki podrobneje nadzorovali območje. Prav tako naj bi fotografirali ključne vojaške objekte v Severni Koreji. Ob tem naj bi Južna Koreja na ozemlje Severne poslala svoje drone, s tem pa tudi sama prestopila mejo. Kot piše Ap naj bi bil oster odziv na severnokorejske provokacije odraz konservativnih in ostrih načel novega predsednika Yoona Suk Yeola.

Severnokorejski droni na območju južne sosednje zadnjič opaženi leta 2017

Severnokorejski droni so sicer Južno Korejo zadnjič preletavali pred petimi leti. Takrat so namreč južnokorejske oblasti enega izmed njih strmoglavljenega našle na njihovem ozemlju. Severnokorejska vojska je takrat potrdila, da ga na območju fotografiral ameriške protiraketne sisteme.