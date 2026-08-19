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Severnokorejska TV ob hudi vročini svetuje liter piva

Pjongjang, 19. 08. 2026 10.32 pred 53 minutami 1 min branja 42

Avtor:
Ne.M.
Pivo

Severnokorejski državni mediji naj bi ljudem svetovali, naj popijejo do en liter piva kot način spopadanja z močno poletno vročino v državi. Nenavadno priporočilo so predstavili v televizijski oddaji z nasveti, kako se ohladiti ob visokih poletnih temperaturah.

Pivo so opisali kot način za lažje prenašanje vročine, gledalcem pa so svetovali, naj nato pijejo čaj ali vodo, obenem pa, če je pijača hladna, naj jo pijejo počasi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nasvet je na spletu pritegnil precej pozornosti, uporabniki družbenih omrežij pa so se na nenavadno priporočilo, ki naj bi prihajalo iz državnih medijev, odzvali z zabavnimi komentarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mnogi so se šalili na račun ideje, da bi bilo pivo lahko rešitev za vročinski val, drugi pa so podvomili o koristih uživanja tako velike količine alkohola v vročem vremenu. Priporočilo prihaja v času, ko Severno Korejo pestijo visoke poletne temperature, zaradi česar državni mediji prebivalcem ponujajo nasvete, kako lažje prenašati vročino in se izogniti težavam, ki so povezane z njo.

pivo vročina severna koreja

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Moskisvet.com Zdravniki opozarjajo: Tega ne smete početi v poletni vročini
Zadovoljna.si Trener opozarja: to morate vedeti o treningih v poletni vročini
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KOMENTARJI42

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
19. 08. 2026 11.57
Muarca je že izginila iz novic,
Odgovori
0 0
M.M.Miša
19. 08. 2026 11.48
Pivo bi me ohladilo le, če se polijem z njim 🤣 Mene pivo še bolj pogreje in to če spijem 1 dcl piva in 2 dcl vode špricer 🤣 se tudi temu izogibam .
Odgovori
0 0
Verus
19. 08. 2026 11.45
Norčujemo se iz Korejcev, a doma dreak tolk, da nimamo kam "odlagat"
Odgovori
+1
1 0
Colgate
19. 08. 2026 11.50
@verus V SK nimajo gnojil zato mora vsaka druzina zbirati drek iz WCja in ga enkrat tedensko predati posebni ustanovi, da ga potem predelajo v gnojilo.
Odgovori
0 0
obožeobože
19. 08. 2026 11.45
Če ga imajo?
Odgovori
+1
1 0
Kaveljc
19. 08. 2026 11.35
Slovenski uktramaratonec je med maratonom in po maratonu vedno popil pivo kot okrepčilo. Tudi sam sem vedno pil pivo, ko sem z gorcem prispel na Mangrtsko sedlo, Kum, Janče. Eno pivo in konec. Kronični pijančki pa tako ali tako mešajo žganice, pivo in vino. Francozi, Italijani, Grki in td pri kosilu in večerji ponovadi popijejo kozarček vina, pa praktično nimajo alkoholikov.
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+0
1 1
Podlesničar
19. 08. 2026 11.40
Kranjec je tud rad spil pivo ali 10, preden je šel na kolo...
Odgovori
+1
1 0
Gospod .
19. 08. 2026 11.34
Liter piva sta dve flasi. Če pa je to dosti...
Odgovori
+1
1 0
Colgate
19. 08. 2026 11.28
V Severni Koreji je pivo luksuzna roba in dvomim, da si ga lahko reveži privoščijo
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+2
4 2
jedupančpil
19. 08. 2026 11.45
v vodi je kamen, pod kamnom pa RAK. v bistvu pri nas, razen kakšnih potočkov, sploh nimamo nekej dobre pitne vode. vodovodni sistemi polni klora in ostalih kemikalij ....
Odgovori
+1
1 0
Kaveljc
19. 08. 2026 11.25
Moj pokojni stric je dočakal sto let. Vsak dan je popil en do dva krigla piva. Pozimi in poleti. Res pa je, da ni nikoli kadil. Tudi v Severni Koreji ne svetujejo, da popiješ več kot liter. Da pa v Sloveniji kup pivcev popije 5, 6 , 7 piv na dan pa nobenega ne moti.
Odgovori
+6
6 0
Kakosmodanes
19. 08. 2026 11.23
Ja, a naši se pa tega niso mogli spomnit. Sedaj to napišejo, ko je vročina popustila.
Odgovori
+7
7 0
Kakosmodanes
19. 08. 2026 11.24
Jaz pa vodo pil, hudo.
Odgovori
+6
6 0
Aijn Prenn
19. 08. 2026 11.22
Pred tem video nasvetom pa je bil menda nasvet, naj v avtu ne nastavijo klimatsko napravo na prenizko temperaturo, ker je to škodljivo za zdravje.
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-1
0 1
špaget
19. 08. 2026 11.35
Preden pa v evropskem avto lahko nastaviš klimo, moraš pa pogledat reklamo od najnovejšega filma
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
19. 08. 2026 11.40
Ja, lej, mal traja, ampak nastaviš jo pa lahko... Povprečen severni korejc se veliko bolj namatra, da jo vklopi.
Odgovori
0 0
BB0ss
19. 08. 2026 11.41
, ki si ga boš lahko ogledal v klimatiziranem kinematografu. Vse za skrb ljudi in njihovo dobro počutje, mi raja smo pa tolk nehvaležni. ;)
Odgovori
0 0
rok1211
19. 08. 2026 11.21
legende
Odgovori
+1
2 1
popovec
19. 08. 2026 11.21
Korejci imajo prav. Po dveh pivih se ti fučka za vročino
Odgovori
+4
4 0
jafalical
19. 08. 2026 11.20
Od kdaj to? Ta AI je ze prov nadlezna in folk bo kar verjel v kaj takega,liter piva? Alkoholnega?Ko pa vsi vemo,kaj pomeni alkohol v vrocini...ta AI ga pa tud pihne?!!
Odgovori
+0
1 1
Protoc
19. 08. 2026 11.19
Važno da oni nimajo levih desnih..ampak voditelja ki jih čuva pred ilegalci, EU in Ameri voditelji, ki jim govori kaj naj pocnejo z njihovo zemljo in narodom.
Odgovori
-1
0 1
colski
19. 08. 2026 11.31
Najboljši režim na svetu po tvoje
Odgovori
0 0
Samo navijač
19. 08. 2026 11.16
Nisem vedel da imajo pivo.
Odgovori
+1
1 0
santamaura
19. 08. 2026 11.15
V Sloveniji se statistično popije 10 krat več piva na prebivalca tukaj se pa nad Korejci zgražamo ker imajo pač drugačen režim in pogled na svet - Tipična butalska zaplankanost
Odgovori
+3
4 1
User_5577
19. 08. 2026 11.09
Učinek ravno kontra
Odgovori
+1
3 2
SpamEx
19. 08. 2026 11.53
ni to za softiče
Odgovori
0 0
Justi123
19. 08. 2026 11.08
Zakaj se o predsednici nič ne piše? Več pišejo tuji mediji :)
Odgovori
+4
6 2
BBcc
19. 08. 2026 11.13
O Black cub in izdajalcu Janši tudi ne.
Odgovori
-1
4 5
Justi123
19. 08. 2026 11.16
kako da ne haha, nekaj mescev je bil na naslovnici zaradi tega
Odgovori
+1
1 0
colski
19. 08. 2026 11.32
BB - še vedno pogrevaš isto laž ki so jo golobčki skreirali? Preveri kaj je na to laž rekla SOVA
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
19. 08. 2026 11.05
Zakaj nenavadno, če je res...
Odgovori
-1
1 2
Dragica Cegler
19. 08. 2026 11.02
Kdo je že rekel ,če nimaš za kruh ,jej potico.
Odgovori
+3
4 1
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