Severnokorejska TV ob hudi vročini svetuje liter piva

Pivo so opisali kot način za lažje prenašanje vročine, gledalcem pa so svetovali, naj nato pijejo čaj ali vodo, obenem pa, če je pijača hladna, naj jo pijejo počasi.

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Nasvet je na spletu pritegnil precej pozornosti, uporabniki družbenih omrežij pa so se na nenavadno priporočilo, ki naj bi prihajalo iz državnih medijev, odzvali z zabavnimi komentarji.

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