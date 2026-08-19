Severnokorejska TV ob hudi vročini svetuje liter piva

Pivo so opisali kot način za lažje prenašanje vročine, gledalcem pa so svetovali, naj nato pijejo čaj ali vodo, obenem pa, če je pijača hladna, naj jo pijejo počasi.
Nasvet je na spletu pritegnil precej pozornosti, uporabniki družbenih omrežij pa so se na nenavadno priporočilo, ki naj bi prihajalo iz državnih medijev, odzvali z zabavnimi komentarji.
Mnogi so se šalili na račun ideje, da bi bilo pivo lahko rešitev za vročinski val, drugi pa so podvomili o koristih uživanja tako velike količine alkohola v vročem vremenu. Priporočilo prihaja v času, ko Severno Korejo pestijo visoke poletne temperature, zaradi česar državni mediji prebivalcem ponujajo nasvete, kako lažje prenašati vročino in se izogniti težavam, ki so povezane z njo.
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