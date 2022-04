Severnokorejski hekerji ukradli za več kot 570 milijonov evrov kriptovalut

FBI je hekerje, ki naj bi bili povezani s severnokorejsko vlado, obtožil, da so prejšnji mesec izvedli drzni kibernetski rop. Od podjetja, ki ustvarja videoigro Axie Infinity, naj bi na ta način ukradli 620 milijonov dolarjev oz. več kot 570 milijonov evrov kriptovalut. S preiskavo so potrdili, da sta za krajo, ki se je zgodila 23. marca, odgovorni skupini Lazarus in APT38, poroča CNN.

Združeni narodi in drugih zunanjih strokovnjakov za kibernetsko varnost sicer menijo, da kibernetski napadi že več let predstavljajo pomemben vir prihodkov za severnokorejski režim. Komisija Združenih narodov je Pjongjang že obtožila, da z ukradenimi sredstvi podpira svoje jedrske in balistične raketne programe ter da se medtem skuša izogniti strogim sankcijam ZDA in ZN.

Poročilo ameriške vojske iz leta 2020 medtem navaja, da severnokorejski hekerski program sega vsaj do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja ter da je narasel v enoto za kibernetsko vojskovanje s 6000 pripadniki, znano kot Bureau 121. Ta naj bi delovala iz več držav, vključno z Belorusijo, Kitajsko, Indijo, Malezijo in Rusijo.

Severnokorejski hekerji naj bi medtem leta 2021 v najmanj sedmih napadih na spletne platforme za kriptovalute ukradli skoraj 370 milijonov evrov digitalnega premoženja. To je bilo tudi eno najuspešnejših let za kibernetske kriminalce v tej vzhodnoazijski državi.