'Severnokorejski prebežniki naj se testirajo zaradi izpostavljenosti sevanju'

Teste, ki jih sedaj zahtevajo zagovorniki človekovih pravic, je Južna Koreja že leta 2017 in 2018 opravila pri vsaj 40 osebah, ki so živeli blizu poligona, vsaj pri devetih pa so se izpostavila določena odstopanja, ki bi lahko kazala na visoko izpostavljenost sevanju.

Že takrat je ministrstvo v Seulu sporočilo, da prepričljivih dokazov, ki bi potrdili, da so bili izpostavljeni sevanju, ni. Po njihovem mnenju so možni tudi drugi dejavniki, kot so starost, kajenje ali druge vrste izpostavljenosti. Južnokorejski testi so bili kasneje ukinjeni.