Tujina

Severnokorejski vojak prebegnil v Južno Korejo

Seul, 19. 10. 2025 14.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.S.
Komentarji
46

Severnokorejski vojak je prečkal strogo varovano kopensko mejo in vstopil v Južno Korejo. Južnokorejske sile so pobeglega vojaka že pridržale.

"Naša vojska je pridržala severnokorejskega vojaka, ki je v nedeljo prečkal vojaško demarkacijsko črto," je v izjavi sporočila južnokorejska vojska.

"Vojakovo poznavanje območja mu je verjetno pomagalo pri premikanju po močno miniranem terenu. (...) Najnovejši prehod meje ne bo dobro sprejet v Pjongjangu, saj bi lahko Južni Koreji posredoval informacije o premikih vojske in operacijah na obmejnem območju," je za AFP povedal korejski analitik Hong Min.

Severnokorejski vojaki (slika je simbolična).
Severnokorejski vojaki (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Korejski polotok ločuje demilitarizirano območje, skozi katerega poteka demarkacijska črta. Številni Severnokorejci vsako leto zapuščajo svojo obubožano in avtoritarno državo v iskanju boljšega življenja. Večina se jih sicer sprva zateče na Kitajsko, nato pa pot nadaljujejo do Južne Koreje.

severna koreja vojak
KOMENTARJI (46)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.35
Trapasti Putin pa jim še orožje daje. Pa smo mislili da gre za resnega državnika
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
19. 10. 2025 15.33
+1
Slabo. Kimu ne bo všeč. Toda če je doma hudo...pomanjkanje.....lahko razumemo. Življenje je le eno. Ali bi sinu dovolil, da odide? Bi.
ODGOVORI
1 0
Jezna Jasna
19. 10. 2025 15.33
+0
V času prejšnje vlade sem tudi sama razmišljala o begu iz Slovenije. Verjetno bi me ulovili že takoj, ko bi zapustila svojo občino.
ODGOVORI
1 1
2mt8
19. 10. 2025 15.28
+1
Samo v komunizmu si lahko tako opran da si lahko srečen, tudi če si sestradan. Pač, najbrž je bil lačen.
ODGOVORI
2 1
Jožajoža
19. 10. 2025 15.26
-5
1 vojak prestopil v južno Korejo.in to bi naj bila novica.
ODGOVORI
0 5
Rožice so zacvetele
19. 10. 2025 15.33
+4
Joža Joža, kakšna novica bi šele bila, ko bi ti prestopil slovensko mejo in ostal tam, kjerkoli.
ODGOVORI
4 0
plasticar
19. 10. 2025 15.24
-2
kimova in putinova roka vse doseze mrtev jeoz.bo padel cez okno
ODGOVORI
1 3
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 15.23
-1
Novica dneva!
ODGOVORI
1 2
Še89sekund
19. 10. 2025 15.22
+4
V kontra smer zagotovo nihče nima volje pobegniti.
ODGOVORI
4 0
2mt8
19. 10. 2025 15.30
+1
Nekateri Slovenci bi. Komunizem privlači.
ODGOVORI
2 1
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.12
+0
Umiforma od JLA? Najljučje samo 🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 4
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.16
+2
Da ni tvoj oce imel kje tatoo JLA?
ODGOVORI
6 4
Rožice so zacvetele
19. 10. 2025 15.36
+1
SDS, tvoji sigurno vsi, iz dneva v dan dokazuješ, iz kakšne baze si prilezel.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
19. 10. 2025 15.09
-1
Itaq, .. ko jih pa Kim - Đon - Sendvić .. v smrt pošilja ... !!!
ODGOVORI
2 3
Pfolca
19. 10. 2025 15.03
+3
Situacija za njegovo širšo sorodstvo bo postala zelo, zelo neugodna, gledano s tega vidika mu je popolnoma vseeno
ODGOVORI
6 3
Bigbadjohn
19. 10. 2025 15.08
+5
Širše sorodstvo.
ODGOVORI
5 0
Pfolca
19. 10. 2025 15.10
+1
Se opravičujem za lapsus
ODGOVORI
2 1
Veščec
19. 10. 2025 15.20
+0
Reši se,kdor se mora
ODGOVORI
2 2
tornadotex
19. 10. 2025 15.02
+2
Kimiju uhajajo šahovske figure...
ODGOVORI
3 1
2mt8
19. 10. 2025 14.58
+12
Nemogoče? Da je iz komunizma prebegnil v gnili kapitalizem? Nezaslišano.
ODGOVORI
15 3
Animal_Pump
19. 10. 2025 14.58
+12
A je že kak JužnoKorejc v Severno Korejo pobegnil??
ODGOVORI
13 1
Pfolca
19. 10. 2025 15.09
+4
Ne boš verjel ampak je, še celo Jenki vojak je dezertiral iz Juga na Sever Korejskega polotoka, sicer verjetno ni imel vse poštimano pod streho, no tudi pri temu ni vse znano, morda Debeluharjev agent, tudi to se je že digajalo
ODGOVORI
4 0
Bigbadjohn
19. 10. 2025 15.12
+4
Tone... a odvisno od izida spomladanskih volitev, bi utegnilo večje število Slovencev (znova) migrirati v Argentino.
ODGOVORI
4 0
Vera in Bog
19. 10. 2025 14.57
+0
A ni tam raj na zemlji
ODGOVORI
3 3
ActiveR
19. 10. 2025 14.55
+0
Sanja se nam ne, kako nečloveški je komunistični režim in čemu se klanja del zavedenih slovencev.
ODGOVORI
5 5
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.02
-1
Tam imajo pravega, čeprav tudi pri nas ni bil tako nedolžen
ODGOVORI
1 2
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.05
+0
Mi v Jugi nikoli nismo imeli komunizma, pa če se desnule še 500x zlažete. Imeli smo socializem.
ODGOVORI
5 5
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.07
-2
Hehe velik poznavalec. Od kje potem montirani procesi ?
ODGOVORI
1 3
Groucho Marx
19. 10. 2025 15.08
+1
A zato so se torej vodilne strukture imenovale socialistična partija? 🤪
ODGOVORI
2 1
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.08
+2
A montirani procesi pomenijo komunizem?
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.10
+3
Graučo imeli smo komunistično partijo, pravega komunizma nikoli. Socializem naj bi bil pot v komunizem, k sreči, ga nikoli nismo dosegli.
ODGOVORI
4 1
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.10
+0
Kaj pa po tvoje? Pa vsak kritičen glas takoj zatreti. Še tiste ki so bili njihovi :)
ODGOVORI
2 2
Bigbadjohn
19. 10. 2025 15.13
+0
Ni potrebno, da se nam sanja, ko pa to doživljamo budni, nje...
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.14
-1
Zatiranje kritičnih glasov imaš še danes, na desnici, kjer so zbrani okoreli komunisti, prebarvani v demokrate. V Jugi pa so se v 80 letih pojavljali punk bendi, ki so kritizirali oblast, pa nihče od njih ni šel sedeti. Ja, zelja je bila imeti komunizem, pa se je v 80ih pričela izgubljat...
ODGOVORI
1 2
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.16
+2
Ja sej povsod je nevarnost, oblast je slast tudi sds je sprejemal čudne zakone na tem področju
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
19. 10. 2025 15.16
+3
Takrat je bilo že v zatonu prej pa niso upal
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
19. 10. 2025 15.22
+0
V zatonu je bila ideja, da bi imeli komunizem, se strinjam. Ampak komunizma res nismo imeli v Jugi. Imeli smo komuniste, ki nai bi nas popeljali v komunizem, pa je k sreči vse prej šlo k vragu.
ODGOVORI
1 1
Brus1234
19. 10. 2025 14.53
+2
Ta ne bo dolgo
ODGOVORI
2 0
enajstdvanajst1
19. 10. 2025 14.50
+8
čudno naši levaki tako hvalijo te komunistične drzave pa vsi bezijo iz njih.. je ze kdo slisal da je kdo prebegnil v rusijo ali severno korejo?? sicer pa ta tip ni naredil usluge svoji druzini. oče mama sestra vsi bodo sedaj končali v zaporih to so pač levi komunisti
ODGOVORI
10 2
Mirko Zlikovski
19. 10. 2025 14.59
+5
Severna Koreja je komunistična samo po imenu... sistem pa je zlorabljen s strani oblastnikov tako in na enak način, kot vse diktature v človeški zgodovini, ne glede na barvo njihove zastave ali ideologijo v ozadju! Žal tega preprostega dejstva, še posebej ideološko zaslepljeni ljudje preprosto ne razumejo....
ODGOVORI
5 0
Rožice so zacvetele
19. 10. 2025 14.42
+2
🤪
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
19. 10. 2025 14.24
+3
in kaj naj mi s to informacijo?
ODGOVORI
7 4
Dont worry be happy
19. 10. 2025 14.43
-4
Neki imajo za bregom ce se bojo ponavljal podobne novice bo verjetno sledilo napad n s.korejo. Ker j.koreja pocesi tone ker im je prebivalstvo prestaro in blagajna slaba, to pomeni ce zanetejo vojno bojo lazje kontroliral prebivalstvo, s.koreja ga ze pa tudi zelo hitro raste ker sankicije ne delujejo vec
ODGOVORI
1 5
bronco60
19. 10. 2025 14.44
+4
Ja,nč, ga povabimo in mu damo azil, pa naj še koga pripelje seboj.
ODGOVORI
4 0
Magic-G-spot
19. 10. 2025 14.55
+2
Zato pa vsi bezijo na zahod in ker se v tem tvojem komunnisticnem raju cedita mleko in med, je tako? In vidim, da pozabljas kdo je zacel z vojno v Ukrajini in kako nenehno bajsi rozlja z orozjem..... Ce je kdo lacen so to Rusi, S korejci in imas kup drzav kjer ni hrane so pa vojne ampak zdaj je malo kriza ker je Trump na oblasti, ki pa je za mir to pa Levakom po svetu ne disi saj oni lahko vladajo edino ce so izredne razmere vojne.... da lahko narod kradejo strasijo in jih drzijo pod kontrolo.
ODGOVORI
2 0
