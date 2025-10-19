Severnokorejski vojak prebegnil v Južno Korejo

"Naša vojska je pridržala severnokorejskega vojaka, ki je v nedeljo prečkal vojaško demarkacijsko črto," je v izjavi sporočila južnokorejska vojska.

"Vojakovo poznavanje območja mu je verjetno pomagalo pri premikanju po močno miniranem terenu. (...) Najnovejši prehod meje ne bo dobro sprejet v Pjongjangu, saj bi lahko Južni Koreji posredoval informacije o premikih vojske in operacijah na obmejnem območju," je za AFP povedal korejski analitik Hong Min.