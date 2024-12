V Kursku naj bi umrlo več severnokorejskih vojakov

Po njegovi oceni so Rusi severnokorejske enote premaknili iz druge na prvo bojno črto, kjer aktivno sodelujejo v "bojnih operacijah proti Ukrajini".

Gre sicer za prva poročila o žrtvah iz Severne Koreje na ruskih tleh, potem ko sta Ukrajina in ZDA oktobra poročali, da je v Rusijo prišlo od 10.000 do 12.000 severnokorejskih vojakov.

Neimenovan ameriški vojaški vir, ki ga navaja Guardian, trdi, da so med žrtvami vojaki vseh činov. "Ti vojaki še nikoli niso bili v boju in niso izurjeni."

Posnetek domnevnih severnokorejskih vojakov na bojišču je v ponedeljek na omrežju X delil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Trdi, da skušajo Rusi prikriti prisotnost vojakov iz Severne Koreje, skrbno naj bi tudi pazili, da njihovi obrazi ne bi prišli v javnost. Po njegovem mnenju Rusi ne morejo biti bolj cinični.

Rusija sicer ni ne potrdila ne zanikala, da bi se Severni Korejci borili na ruski strani.

ZDA sicer ob tem uvajajo nove sankcije proti devetim severnokorejskim posameznikom in sedmim podjetjem zaradi pomoči Rusiji v vojni in zaradi izvajanja programa balističnih raket v Pjongjangu, od koder je je severnokorejski voditelj Kim Džong Un Rusiji obljubil neomajno podporo. Sankcije naj bi doletele banke in ladjarske družbe, poroča AP.