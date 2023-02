Severovzhod ZDA v primežu polarne zime: ponekod zaprli šole

Po napovedih meteorologov bi lahko v nekaterih višjih predelih severovzhoda zaradi arktične fronte ob močnem ledenem vetru občutek temperature padel tudi do minus 45 stopinj Celzija. V nižjih predelih ne bo tako hudo, vendar pa na primer v New Yorku v noči na soboto pričakujejo temperature do 13 stopinj pod ničlo, zaradi močnega vetra pa bo občutek mraza padel pod minus 30 stopinj.

Na severovzhodu se je začelo hladiti danes zjutraj, ko so začele temperature le še padati. "Najhujši del prihajajočega mraza bo veter," je sporočil meteorolog Nacionalne vremenske službe Bob Oravec. Najhujši vetrovi na naseljenih območjih severovzhoda bodo dajali občutek mraza do minus 40 stopinj.

V Bostonu in Manchestru v državah Massachusetts in New Hampshire so zaradi mraza zaprli šole, najbolj ekstremno vreme pa je kot vedno na vrhu gore Washington v New Hampshiru, najvišjem vrhu severovzhoda, kjer je vremenski observatorij ob vetru 160 kilometrov na uro nameril občutek mraza do minus 73 stopinj Celzija.

V teksaškem Austinu medtem odpravljajo škodo po zimskem neurju, ki so jo zaradi podrtih dreves in poledenelih električnih daljnovodov primerjali s tornadi. Prebivalci oblasti obtožujejo nesposobnosti pri ukrepanju, ki da je počasno in neučinkovito.

V četrtek je bilo brez elektrike 430.000 odjemalcev Teksasa, danes še vedno 240.000. Najhuje je prav v Austinu, kjer je brez elektrike 123.000 odjemalcev. Demokratski župan Kirk Watson je bil prisiljen priznati, da so svoje prebivalce pustili na cedilu, nato se jim je opravičil.

Zima je doslej v Teksasu, Arkansasu in Oklahomi predvsem zaradi ledu na cestah zahtevala 12 življenj.

Že v naslednjih dneh se sicer obetajo višje temperature. V New Yorku bo temperatura s sobotnih minus 13 v nedeljo narasla na devet, pri okrog 10 stopinjah Celzija pa bo ostala najmanj do konca prihodnjega tedna.