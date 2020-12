Severozahod ZDA v primežu snežnega neurja

Na območju osrednjega Atlantika se soočajo z ledenim dežjem, močno sneži v New Yorku, Bostonu in po Novi Angliji, v Severni Karolini pa se obetajo poplave na obalnem območju in celo tornadi.

Na severovzhodu so odpovedali vse polete z newyorških in drugih letališč. V Virginiji je brez elektrike ostalo najmanj 42.000 odjemalcev, v New Jerseyju pa najmanj 12.000.

"Če ni eno, je pa drugo, ali oboje skupaj" je razmere opisal guverner New Jerseyja Phil Murphy.

V Virginiji so zabeležili najmanj 200 prometnih nesreč. Ena od njih je zahtevala smrtno žrtev. V Pensilvaniji je nekega moškega do smrti povozil snežni plug. Meteorologi napoveduje do pol metra snega. Zaradi silovitega vetra so ponekod zaprli šole in mesta za testiranje na okužbo z novim koronavirusom.

New York in druga večja mesta se soočajo z dodatno težavo pri pluženju, saj so oblasti zaradi pandemije covida-19 restavracijam dovolile, da na ulicah in avenijah postavijo zasilne odprte, zaprte ali na pol odprte barake za strežbo na prostem.