Seznam 324 lokacij, kjer vas bodo lovili hrvaški radarji in kamere

Novice o nadzornih kamerah in stacionarnih radarjih na hrvaških avtocestah so pozornost javnosti prvič dobile leta 2019, ko so jih postavili 122. Danes, tri leta pozneje, pa se je to število skoraj potrojilo. Glede na najnovejši seznam hrvaškega ministrstva za notranje zadeve se je število lokacij nadzornih kamer povečalo na 324, poroča hrvaški portal Gorica.info.

Spodaj si lahko ogledate seznam lokacij kamer in stacionarnih radarjev po policijskih upravah.