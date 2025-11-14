Lestvica najbolj neprijaznih držav do Rusije: na vrhu ni ZDA, kje je Slovenija?

Pri ustvarjanju lestvice so upoštevali različna merila: vojaško pomoč Ukrajini, podporo sankcijam proti Rusiji, blokiranje ruskih medijev in diplomatsko nenaklonjenost. Najvišja ocena v indeksu neprijaznosti je 100.

Na prvem mestu je s 75 točkami Velika Britanija. Drugo mesto si s 70 točkami delita Nemčija in Francija, tretji sta s 65 točkami Nizozemska in Estonija.

55 točk za neprijaznost so prejele Latvija, Češka in ZDA, ki so skupaj na četrtem mestu. Še pet točk manj (50) imajo Danska, Italija, Kanada, Litva, Poljska, Finska in Švedska, s 45 točkami jim sledita Belgija in Norveška na šestem mestu.

40 točk za neprijaznost so dodelili Grčiji, Španiji in Hrvaški, ki je torej na lestvici pred Slovenijo, ki je s 34 točkami na osmem mestu skupaj s Portugalsko.

Pri repu sta na devetem mestu s 30 točkami Madžarska in Luksemburg, na desetem mestu s 25 točkami za neprijaznost pa je kar šest držav: Avstrija, Bolgarija, Irska, Malta, Nova Zelandija in Romunija.