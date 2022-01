Seznam najbolj priljubljenih destinacij za 2022 je zunaj

V času koronavirusa, ki tokrat z različico omikron in njenim izredno hitrim širjenjem prinaša nove omejitve, nova pravila in nove prilagoditve za turistična potovanja, je lestvica najbolj priljubljenih destinacij zagotovo prej mamljiva želja kot pa uresničljiv cilj. Pa vendar se je v zadnjih dveh letih izkazalo, da največjih popotnikov tudi covid-19 ne ustavi.

Na prvo mesto je uvrščen moderni in tudi na račun svetovne razstave Expo zadnje leto močno obiskan Dubaj. Sledi mu prestolnica Velike Britanije – London. Na tretjem mestu je mehiški turistični raj Cancun, za njim se je uvrstil indonezijski otok Bali. Na petem mestu je grški otok Kreta, na šestem prestolnica Italije – Rim, na sedmem pa še ena mehiška destinacija – Rt svetega Luke. Na osmo mesto se je zavihtel turški Istanbul, sledi mu evropska prestolnica romantike – Pariz, na zadnje mesto pa se je zavihtela Hurgada, Egipt.

10 najbolje ocenjenih destinacij na svetu

Tripadvisor je objavil tudi seznam desetih destinacij, ki so lansko leto zabeležile največji porast pozitivnih ocen in komentarjev, ki so jih podelili in navedli popotniki.

To so:

1. Majorca, Španija

2. Kairo, Egipt

3. Rodos, Grčija

4. Tulum, Mehika

5. Dubrovnik, Hrvaška

6. Ibiza, Španija

7. Natal, Brazilija

8. Arusha, Tanzanija

9. Göreme, Turčija

10. Santorini, Grčija