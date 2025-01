Hrvaška prvošolca napisala 'Seznam smrti' z imeni učencev in delavcev šole

Seznam, ki je zaokrožil po spletu, je prišel tudi do vodstva dalmatinske šole, kjer so za hrvaške medije potrdili, da so nemudoma reagirali v skladu s Protokolom o ravnanju v primeru nasilja ter obvestili Policijo in center za socialno delo.

Na šoli so tudi že opravili razgovore s starši in učenci, katerih imena so bila na seznamu.

Seznam sta napisala dva prvošolca, ki sta na razgovoru s predstavniki šole priznala, da jima je za to žal. Pojasnila naj bi, da sta se zgolj šalila in da nista vedela, kakšne bojo posledice objavljenega seznama, besede ravnateljice navajajo hrvaški mediji. Dvojico so za osem dni izključili iz šole, nato se bo šola ponovno odločala o nadaljnjih ukrepih. Danes so opravili razgovor tudi z njunimi starši.

Na delu naj bi bila tudi že Policija, ki pa indicev, da dijaka sama ali v navezavi s kom drugim načrtujeta kakršno koli nasilno dejanje, niso odkrili.

Seznam je po spletu zaokrožil včeraj, zaradi strahu pa polovice učencev danes pri pouku ni bilo. Vodstvo šole učence sicer poziva, naj k pouku pridejo normalno, saj da je šola varna.