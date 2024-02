Britanka, ki se je poročila z borcem ISIS, mora ostati v Siriji

Sodišče je, kot poroča Skynews , odločilo, da se strinja z odločitvijo komisije o odvzemu državljanstva Shamime Begum in da zavrača njeno pritožbo. Sodnica je odločitev pojasnila z besedami: "Na Begumovo so morda vplivali ali z njo manipulirali drugi, vendar se je sama odločila, da bo odpotovala v Sirijo in se povezala z Islamsko državo." Begumovo je v pritožbi zastopala Samantha Knights, ki je trdila, da vlada ni upoštevala zakonskih obveznosti do morebitne žrtve trgovine z ljudmi. Toda ministrstvo za notranje zadeve je trdilo, mora pretehtati nacionalna varnost. Odvetniška ekipa Begumove se bo na razsodbo najverjetneje pritožila. Njen odvetnik Daniel Furner je namreč povedal, da se ne bodo nehali boriti, dokler Begumova ne bo dosegla pravice in dokler se varno ne vrne domov.



Danes 24-letna Shamima Begum je Združeno kraljestvo skupaj s še dvema najstnicama zapustila februarja 2015. Prek Turčije so vstopile v Sirijo, kjer je več kot tri leta živela pod vladavino IS. Ko je teroristična skupina začela izgubljati ozemlje, se je Shamima znašla v begunskem taborišču na severu Sirije. Tam so jo februarja 2019 visoko nosečo našli novinarji. Otroka je nato rodila v begunskem taborišču, a je zaradi okužbe pljuč kmalu po rojstvu umrl. Pred tem je zaradi slabih razmer v Siriji že izgubila dva otroka, ki sta se ji rodila v zakonu z Nizozemcem Yagom Riedijkom, ki se je IS pridružil oktobra 2014.

Shamima Begum je večkrat zaprosila britanske oblasti, da ji dovolijo vrnitev, a so njeno prošnjo zavrnile. Nekdanji britanski notranji minister Sajid Javid je sprejel odločitev, da pripadnici IS odvzamejo državljanstvo, ker predstavlja grožnjo nacionalni varnosti. Podlaga za odločitev notranjega ministrstva je bil zakon iz leta 1891, ki oblastem omogoča, da v javnem interesu posamezniku odvzamejo državljanstvo. Begumova se je zato odločila, da se pritoži na britansko prizivno sodišče, ker je s to vladno odločitvijo postala apatrid (oseba brez državljanstva). Trdi še, da jo je s tem država izpostavila resnični grožnji smrti in nečloveškemu ravnanju. Britanska vlada je svojo odločitev opravičevala z zatrjevanjem, da je Begumova po starših lahko tudi državljanka Bangladeša. Februarja je posebna komisija za pritožbe migrantov pritrdila vladi. A bangladeški zunanji minister je dejal, da Begumova ni dobrodošla v Bangladešu in da ji pod nobenim pogojem ne bodo podelili državljanstva, niti ji dovolili v državo.