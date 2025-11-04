Kitajski spletni trgovec prekinil prodajo spornih spolnih lutk

Ukrepanje je sprožilo sobotno opozorilo francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in tudi njegovih največjih tekmecev, finančno ministrstvo pa je Sheinu zagrozilo s prepovedjo poslovanja v državi.

Kitajski spletni trgovec je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, v ponedeljek pa je sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.

Kot so dodali v družbi, so sporne lutke v prodajo poslali tretji ponudniki, a za to vseeno tudi sami prevzemajo vso odgovornost. Da bi preprečili ponovitev takšnih primerov, bo izdelke v njihovi spletni trgovini pregledovala "posebna skupina za integriteto", so napovedali.