Shein s svojo prvo fizično trgovino na svetu: kupci čakali več ur, varovali so jih policisti

Kitajski spletni trgovec z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki Shein je v Parizu odprl svojo prvo stalno fizično trgovino na svetu. Prvi kupci so po več urah čakanja v vrsti pred vrati vstopili v trgovino pod budnim očesom pripadnikov policijskih enot za preprečevanje izgredov.

Shein je svojo prvo fizično trgovino odprl v šestem nadstropju luksuzne veleblagovnice BHV, ikonične stavbe, ki od leta 1856 stoji nasproti pariške mestne hiše. Odprtje je bilo napovedano ob 12. uri, že več ur prej pa so se pred veleblagovnico začele zbirati množice kupcev. Aktivisti za pravice otrok so medtem v bližini organizirali protest, s katerim so opozarjali na "sume prisilnega dela", "onesnaževanje" in "prekomerno proizvodnjo". Mimoidoče so pozivali, naj podpišejo peticijo proti Sheinovi prisotnosti v pariški veleblagovnici. "Zaščitite otroke, ne Sheina," je pisalo na enem od transparentov.

Shein, ki je bil ustanovljen na Kitajskem leta 2012, zdaj pa ima sedež v Singapurju, se sooča s kritikami zaradi delovnih pogojev v njegovih tovarnah in vpliva na okolje njegovega poslovnega modela ultra hitre mode. Njegovemu prihodu v Francijo so nasprotovali politiki, sindikati in vodilne modne znamke.

V minulih dneh je v Franciji izbruhnila nova polemika zaradi prodaje spolnih lutk, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe, na Sheinovi platformi. Pariško tožilstvo je pred odprtjem trgovine sporočilo, da je zaradi prodaje spolnih lutk uvedlo preiskavo proti Sheinu in tudi proti konkurenčnim spletnim trgovcem AliExpress, Temu in Wish. Sheinov tiskovni predstavnik v Franciji je prodajo lutk pripisal "napaki v naših procesih in upravljanju".

Francija začasno ustavila delovanje spletne platforme