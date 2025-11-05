Svetli način
Tujina

Shein s svojo prvo fizično trgovino na svetu: kupci čakali več ur, varovali so jih policisti

Pariz , 05. 11. 2025 14.17

A.K. , STA
Kitajski spletni trgovec z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki Shein je v Parizu odprl svojo prvo stalno fizično trgovino na svetu. Prvi kupci so po več urah čakanja v vrsti pred vrati vstopili v trgovino pod budnim očesom pripadnikov policijskih enot za preprečevanje izgredov.

Shein je svojo prvo fizično trgovino odprl v šestem nadstropju luksuzne veleblagovnice BHV, ikonične stavbe, ki od leta 1856 stoji nasproti pariške mestne hiše.

Odprtje je bilo napovedano ob 12. uri, že več ur prej pa so se pred veleblagovnico začele zbirati množice kupcev. Aktivisti za pravice otrok so medtem v bližini organizirali protest, s katerim so opozarjali na "sume prisilnega dela", "onesnaževanje" in "prekomerno proizvodnjo". Mimoidoče so pozivali, naj podpišejo peticijo proti Sheinovi prisotnosti v pariški veleblagovnici. "Zaščitite otroke, ne Sheina," je pisalo na enem od transparentov.

Shein, ki je bil ustanovljen na Kitajskem leta 2012, zdaj pa ima sedež v Singapurju, se sooča s kritikami zaradi delovnih pogojev v njegovih tovarnah in vpliva na okolje njegovega poslovnega modela ultra hitre mode. Njegovemu prihodu v Francijo so nasprotovali politiki, sindikati in vodilne modne znamke.

Preberi še Temu in Shein: komisar EU šokiran nad nevarnostmi in strupenostjo nekaterih izdelkov

V minulih dneh je v Franciji izbruhnila nova polemika zaradi prodaje spolnih lutk, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe, na Sheinovi platformi. Pariško tožilstvo je pred odprtjem trgovine sporočilo, da je zaradi prodaje spolnih lutk uvedlo preiskavo proti Sheinu in tudi proti konkurenčnim spletnim trgovcem AliExpress, Temu in Wish.

Sheinov tiskovni predstavnik v Franciji je prodajo lutk pripisal "napaki v naših procesih in upravljanju". 

Francija začasno ustavila delovanje spletne platforme

Premier Sebastien Lecornu pa je danes napovedal, da bodo oblasti v Franciji "začasno ustavile" delovanje spletne platforme Shein, dokler azijski spletni trgovec ne bo zagotovil skladnosti s francosko zakonodajo.

"Po navodilih predsednika vlade začenja vlada postopek začasne ustavitve Sheina za čas, ki je potreben, da platforma javnim organom dokaže, da je vsa njena vsebina končno v skladu z našimi zakoni in predpisi," so po poročanju AFP sporočili iz Lecornujevega urada. Dodali so, da bodo ministri prvo poročilo o napredku podali v naslednjih 48 urah.

Shein, ki ima po navedbah upravljalca veleblagovnice BHV v Franciji 25 milijonov strank, naj bi nameraval odpreti še pet trgovin v drugih francoskih mestih, kot so Dijon, Grenoble in Reims.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
05. 11. 2025 16.32
+1
U leti 2025 k mas na vsakmu vogalu 5 štacun da še kdo stoji u vrst za kašn odprtje? Nevrjetno. Edin za kr bo še folk stavu u vrst bo novi PS6+GTA6.
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
05. 11. 2025 16.30
Kitajci mislijo za 500 let naprej, slovenci niti za pol leta naprej ne
ODGOVORI
0 0
Greznica
05. 11. 2025 16.16
-2
v vrsti za kitajsko robo ... ne vem kaj naj si mislim o teh osebkih .... ne hvala
ODGOVORI
1 3
Pedro Lopez
05. 11. 2025 16.34
Moja žena je enkrat nekaj naročila preko te trgovine. Zanimivo je, da roba ni nič slabše kvalitete, kot znamke ki stanejo mnogokratnik. Itak je vse šivano v tistih krajih.
ODGOVORI
0 0
Fluxx
05. 11. 2025 16.07
+4
To je to lepo vzgojeni potrošniki
ODGOVORI
4 0
Varnostnik na obali
05. 11. 2025 16.06
+3
Vaša Zala ima lepe, močne ba.lkanske poteze po obeh starših 😁
ODGOVORI
3 0
JOKS klub
05. 11. 2025 16.05
+5
Sodobna zasvojenost oz. bolezen. Bogi so ti ljudje.
ODGOVORI
5 0
myomy
05. 11. 2025 16.02
+5
Kitajski komunisti so premagali kapitaliste. In to na njihovem področju, lol.
ODGOVORI
6 1
Uporabnik1914536
05. 11. 2025 16.01
+3
Če pa maš v Celju
ODGOVORI
3 0
lepdanvsakdan
05. 11. 2025 15.55
-1
raje sem nag kot da dam to plastiko na sebe
ODGOVORI
4 5
s6t6n6s
05. 11. 2025 15.48
+5
in folk kao nima denarja :))
ODGOVORI
5 0
boslo
05. 11. 2025 15.51
-4
Poceni kitajski krš
ODGOVORI
3 7
