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Shein z 99-milijonsko izgubo

Hongkong, 27. 07. 2026 17.10 pred 27 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Shein

Kitajski spletni trgovec Shein je v prvih treh mesecih leta vknjižil 99 milijonov dolarjev (87 milijonov evrov) izgube, so pred načrtovanim nastopom na hongkonški borzi sporočili iz podjetja. V enakem obdobju lani je Shein imel 395 milijonov dolarjev (347,2 milijona evrov) dobička.

Prihodki kitajske spletne tržnice so se v medletni primerjavi okrepili za 1,1 odstotka na dobrih devet milijard dolarjev (7,9 milijarde evrov).

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju Shein, je poslovanje spletne tržnice izpostavljeno tveganjem, od katerih so mnoga zunaj njihovega nadzora.

Shein
Shein
FOTO: Shutterstock

Po navedbah podjetja ta tveganja vključujejo mednarodne napetosti, ki vplivajo na mednarodno trgovinsko politiko in posledično na prodajo izdelkov. Podjetje je kot tveganje za svoje poslovanje navedlo tudi nekatere vladne predpise.

Pri Sheinu so ob tem posebej izpostavili lansko odpravo oprostitev plačila dajatev za manjše pošiljke, ki prihajajo v ZDA, ter novo uredbo EU, ki nalaga carinske dajatve tudi za pošiljke z vrednostjo manj kot 150 evrov, poroča dpa.

Nedeljska objava podatkov zainteresiranim vlagateljem prvič omogoča vpogled v finančno stanje podjetja, odkar so postali znani njegovi načrti za uvrstitev na borzo v Hongkongu. Po poročanju dpa še ni jasno, kdaj točno bo Shein začel kotirati na omenjeni borzi.

Shein poslovanje borza trgovina

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KOMENTARJI2

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JanezNovak13
27. 07. 2026 17.37
Od mene dobili: 0,00 EUR. Prav tako Temu.
Odgovori
+1
1 0
patogen
27. 07. 2026 17.18
Izgube v Komunizmu ni. To bo pokrila država. Ko je Markovićev Zakon o gospodarskih družbah leta 1989 postal pravnomočen in je prvič v zgodovini Jugoslavije dovolil stečaj, je 70% slovenskih firm vložilo stečaj.
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+2
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