Sheinove sporne lutke in nezakonito orožje pod drobnogledom Bruslja

Evropska komisija od kitajskega spletnega trgovca Shein zahteva dodatne informacije o prodaji nezakonitega orožja in spolnih lutk, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Komisija sumi, da bi lahko Sheinov sistem predstavljal sistemsko tveganje za potrošnike v EU.

Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. FOTO: Shutterstock icon-expand

Evropska komisija je zahtevo za posredovanje informacij podala na podlagi očitkov, da naj bi se prek Sheinove spletne platforme prodajalo nezakonito blago, kot so spolne lutke v podobi otrok in orožje, so v sporočilu za javnost zapisali na komisiji. Bruselj sumi, da bi Shein lahko predstavljal sistemsko tveganje za potrošnike v celotni Evropski uniji.

Evropska komisija zahteva podobne informacije

Evropska komisija od Sheina zahteva podrobne informacije in dokumentacijo o tem, kako zagotavlja, da mladoletne osebe niso izpostavljene neprimernim vsebinam ter kako preprečuje kroženje nezakonitih izdelkov na svoji platformi. K ukrepanju je Bruselj v začetku meseca pozvala francoska vlada. Poziv je sledil opozorilu francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in nekaterih njegovih največjih tekmecev, francoski premier Sebastien Lecornu pa je napovedal, da bodo oblasti v Franciji "začasno ustavile" delovanje spletne platforme Shein, dokler azijski spletni velikan ne bo zagotovil skladnosti s francosko zakonodajo. Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.

Bruselj platforme aktivno spremlja

Shein sicer sodi med zelo velike spletne platforme, ki morajo na podlagi akta o digitalnih storitvah ustrezno zmanjšati sistemska tveganja, ki lahko izhajajo iz njihovih sistemov ter iz zasnove ali delovanja njihovih storitev, so spomnili na komisiji. Bruselj aktivno spremlja, ali te spletne platforme, vključno s Sheinom, izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z aktom o digitalnih storitvah. To je tretja zahteva za posredovanje informacij, ki jo je komisija na podlagi omenjenega akta poslala Sheinu.

Dogajanje v Franciji sprožilo razpravo tudi v Evropskem parlamentu