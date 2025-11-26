Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Sheinove sporne lutke in nezakonito orožje pod drobnogledom Bruslja

Bruselj, 26. 11. 2025 13.14 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
0

Evropska komisija od kitajskega spletnega trgovca Shein zahteva dodatne informacije o prodaji nezakonitega orožja in spolnih lutk, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Komisija sumi, da bi lahko Sheinov sistem predstavljal sistemsko tveganje za potrošnike v EU.

Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal.
Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. FOTO: Shutterstock

Evropska komisija je zahtevo za posredovanje informacij podala na podlagi očitkov, da naj bi se prek Sheinove spletne platforme prodajalo nezakonito blago, kot so spolne lutke v podobi otrok in orožje, so v sporočilu za javnost zapisali na komisiji.

Bruselj sumi, da bi Shein lahko predstavljal sistemsko tveganje za potrošnike v celotni Evropski uniji.

Evropska komisija zahteva podobne informacije

Evropska komisija od Sheina zahteva podrobne informacije in dokumentacijo o tem, kako zagotavlja, da mladoletne osebe niso izpostavljene neprimernim vsebinam ter kako preprečuje kroženje nezakonitih izdelkov na svoji platformi.

K ukrepanju je Bruselj v začetku meseca pozvala francoska vlada. Poziv je sledil opozorilu francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in nekaterih njegovih največjih tekmecev, francoski premier Sebastien Lecornu pa je napovedal, da bodo oblasti v Franciji "začasno ustavile" delovanje spletne platforme Shein, dokler azijski spletni velikan ne bo zagotovil skladnosti s francosko zakonodajo.

Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.

Preberi še Francija poziva Bruselj k ukrepanju proti Sheinu: 'Slediti morajo sankcije'

Bruselj platforme aktivno spremlja

Shein sicer sodi med zelo velike spletne platforme, ki morajo na podlagi akta o digitalnih storitvah ustrezno zmanjšati sistemska tveganja, ki lahko izhajajo iz njihovih sistemov ter iz zasnove ali delovanja njihovih storitev, so spomnili na komisiji.

Bruselj aktivno spremlja, ali te spletne platforme, vključno s Sheinom, izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z aktom o digitalnih storitvah. To je tretja zahteva za posredovanje informacij, ki jo je komisija na podlagi omenjenega akta poslala Sheinu.

Dogajanje v Franciji sprožilo razpravo tudi v Evropskem parlamentu

Dogajanje v Franciji je sprožilo tudi razpravo v Evropskem parlamentu. Poslanci so nedavne dogodke v Franciji označili za resno kršitev prava EU ter grožnjo za varnost potrošnikov in mladoletnih oseb v EU. Od Evropske komisije in držav članic zahtevajo konkretno izvajanje akta o digitalnih storitvah, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Evropski poslanci so prepričani, da je treba delovanje tovrstnih spletnih platform začasno ustaviti v primeru "ponavljajočih se, resnih ali sistematičnih kršitev prava EU", kot je nedavni primer Sheina v Franciji. Ta možnost obenem ne sme biti več obravnavana kot izjemen ukrep, ki se sprejme le v skrajnih primerih, izhaja iz neobvezujoče resolucije, ki so jo danes podprli poslanci.

Shein je sicer pogosto tarča kritik tudi zaradi spornih poslovnih praks, v nekaterih primerih so mu pristojni naložili tudi globo. Med njimi je tudi francoski urad za varstvo konkurence, ki je družbi poleti naložil 40 milijonov evrov globe. Med drugim je ugotovil, da je bila več kot desetina oglaševanih popustov v resnici podražitev.

shein orožje lutke bruselj eu
Naslednji članek

Velika davčna prevara: državo opeharili za 78 milijonov evrov

Naslednji članek

Poplavilo v Bosni in Hercegovini: plazovi ovirajo promet

SORODNI ČLANKI

V oblekah in obutvi s Temuja in Sheina rakotvorne kemikalije, svinec, ftalati

Francija poziva Bruselj k ukrepanju proti Sheinu: 'Slediti morajo sankcije'

Shein s svojo prvo fizično trgovino na svetu: kupci čakali več ur, varovali so jih policisti

Kitajski spletni trgovec prekinil prodajo spornih spolnih lutk

Temu in Shein: komisar EU šokiran nad nevarnostmi in strupenostjo nekaterih izdelkov

Popusti v resnici podražitve: Shein dobil 40 milijonov evrov globe

EU nad Shein in Temu: uvedli bi pristojbino za majhne pakete

Blago iz Temuja in Sheina za Američane ne bo več tako poceni

Bruselj nad Temu in Shein: bo zaradi novih carin konec nizkih cen?

So Shein, Temu in AliExpress dobili novo konkurenco?

Prek spleta kupila škornje, iz paketa prilezel strupen škorpijon

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363