Protest albanske opozicije: letele molotovke, več policistov poškodovanih

Protest v albanski prestolnici je potekal pred sedežema vlade in vladajoče Socialistične stranke, notranjim ministrstvom ter osrednjo občinsko stavbo, na vseh lokacijah pa je prišlo do spopadov s policijo.

Protestniki so poslopja in policiste med drugim napadli z zažigalnimi steklenicami, t. i. molotovkami, varnostni organi pa so shod prekinili s solzivcem, preden je ta dosegel parlament.

Policija je navedla, da je 10 njihovih pripadnikov utrpelo poškodbe. Kot navaja portal Euronews Albania, naj bi bila ranjena tudi dva udeleženca shoda.

Množičen shod, ki se ga je po navedbah AFP udeležilo nekaj tisoč ljudi, predstavlja zaostritev boja opozicije proti premierju Ediju Rami, ki ga redno pozivajo k odstopu.

Tokratni shod je potekal kot neposreden odgovor na nedavno obsodbo uradnika Demokratske stranke Ervina Salianjija, ki mu je sodišče prisodilo leto zapora zaradi lažnega pričanja v postopku proti bratu enega izmed koalicijskih poslancev glede trgovine z drogami.

Salianji je iz zapora podprl protest, enako je storil tudi vodja opozicije Sali Berisha, ki je zaradi obtožb o korupciji v hišnem priporu od decembra lani. Oba obtožbe zavračata kot politične.