Shod v Rimu: v trgovino in policijska vozila metali dimne bombe in molotovke

Konec novembra so policisti v Milanu želeli preveriti tega mladeniča in njegovega prijatelja, s katerim sta se vozila s skuterjem. A sta pobegnila in med policijskim zasledovanjem padla. 19-letni Ramy E. je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Od takrat se v Italiji vrstijo protesti.

Protestniki so se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zbrali v študentski četrti San Lorenzo in nosili transparente z napisi "Maščevanje za Ramyja. Policija ubija."

Omenjeni je imel egiptovske korenine in migrantsko ozadje. Protestniki očitajo policistom, da so mladeniča preganjali iz rasističnih razlogov in namerno povzročili njun padec. Milansko tožilstvo preiskuje dogodek, policija pa se do tega še ni uradno opredelila.

Melonijeva: Tragedije se ne sme uporabiti za opravičevanje nasilja

Italijanska premierka Giorgia Meloni je obsodila napade na policiste. Pritožila se je nad "nemiri in kaosom, ki ga povzročajo običajni povzročitelji težav, ki so na ulice prišli izključno iz želje po maščevanju". "Tragedije se ne sme uporabiti za opravičevanje nasilja. Izražamo solidarnost do policije in želimo poškodovanim policistom čimprejšnje okrevanje. Smo na njihovi strani," je Melonijeva zapisala na družbenih omrežjih po sobotnem dogajanju v Rimu.

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je poudaril, da je treba napade na varnostne organe ostro obsoditi. Sporočil je, da se pravice do demonstracij "nikoli ne sme uporabiti kot pretvezo za dejanja nasilja, ustrahovanja ali izpodbijanja avtoritete države".

Shod v spomin na umrlega mladeniča je potekal tudi v Bologni. Tam so protestniki med drugim vdrli v sinagogo, metali kamne na policiste in zažgali več smetnjakov. "V imenu prebivalcev Bologne zahtevam, da se izsledi odgovorne, imamo več video posnetkov. Mestna uprava bo zahtevala odškodnino. Ni upravičenih razlogov za opustošenje Bologne," je sporočil župan Matteo Lepore.