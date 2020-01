Trump na shodu za življenje: 'Branimo pravice nerojenih, da uresničijo svoj potencial'

Letni shodi zagovornikov življenja sicer potekajo že vse od leta 1974, ko je ameriško vrhovno sodišče s primerom Roe proti Wade v ZDA legaliziralo splav.

Ameriški predsedniki so se doslej držali daleč od dogodka, ki precej polarizira ameriško javnost, še posebej v zadnjem času, ko se je prepad med zagovorniki splava in zagovorniki življenja še poglobil - tako zaradi politike - Trump namreč niti pred udeležbo na shodu ni skrival naklonjenosti omejevanju splava, kot zaradi nekaterih odločitev zveznih držav - kot je na primer zakon, po katerem je splav prepovedan, potem ko je pri plodu zaznan utrip srca. Tema duhove buri tudi zaradi zmanjševanja sredstev za klinike, kjer splave opravljajo. In medtem ko zagovorniki splava ogorčeno pravijo, da so s tem kršene reproduktivne pravice žensk, skrajni nasprotniki pa bi splav popolnoma prepovedali, zmerna sredina ocenjuje, da sta oba skrajna pola zašla predaleč v ekstreme in onemogočata debato - eni s pozivi po popolni prepovedi, drugi z idejo, da bi splav opravljali vse do poroda.

Trumpova udeležba je navdušila zbrano množico, predsedniku, ki upa na še en mandat pa bo podpora dogodku zagotovo prinesla še kakšen glas na predsedniških volitvah. Med množico je bilo mogoče opaziti precej ljudi, ki so nosili "Trumpove čepice" z napisom "Make America Great Again"."Brez dvoma je Trump najbolj življenju naklonjen predsednik, kar smo jih imeli," je dejal udeleženec Chuck Raymond.

Je pa bilo v množici tudi precej takšnih, ki jim ni bilo všeč, da je Trump nase posrkal vso pozornost, ocenili so, da je bil njihov boj proti splavu premalo v ospredju dogodka.

Demokratska stran je Trumpovo udeležbo na shodu, še posebej na družbenih omrežjih, ostro obsodila.