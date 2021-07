Ši Džinping: Uspeh Kitajske je odvisen od komunistične partije

Posvaril je pred silami za neodvisnost na Tajvanu in pozval k mirni združitvi z otokom. Nihče ne bi smel dvomiti v odločnost in sposobnost Kitajske, da brani svojo ozemeljsko celovitost in suverenost, je dodal.

Kitajski predsednik je poudaril tudi absolutno vodilno vlogo partije, saj da je uspeh države odvisen od nje. Brez partije po njegovem prepričanju ne bo prenove. Stopil je tudi v bran zakonu o nacionalni varnost za Hongkong, ki ga Zahod ostro kritizira.

Partija praznuje svojo stoletnico v senci kritike Zahoda zaradi kitajske politike glede Hongkonga, kršenja človekovih pravic in nepravičnih trgovinskih praks. Drugo največjo gospodarsko silo na svetu mnogi vidijo kot tekmeca ali celo grožnjo.

Slovesnost so sicer popestrili vojaški orkester, skupine pevcev in številni udeleženci, ki so mahali z zastavami. Vojaški helikopterji so v zraku v formaciji oblikovali številko 100, nebo pa so preletela tudi druga moderna vojaška letala. Iz 56 topov, ki so predstavljali število etničnih skupin na Kitajskem, pa so izstrelili salvo 100 izstrelkov.