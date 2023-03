Šiju Džinpingu pričakovano tretji mandat na čelu države

Odtlej je Ši prestal obsežne proteste proti kitajski politiki ničelne tolerance do covida-19 in številne smrti, ki so sledile kasnejši odpravi izjemno strogih omejitev. Nobeno izmed teh vprašanj sicer ni bilo tema zasedanja ljudskega kongresa, ki poteka v skladu s skrbno pripravljenim scenarijem.

Vse od Mao Zedonga so sicer kitajski voditelji lahko služili le dva mandata. Oba Šijeva predhodnika, Džjang Dzemin in Hu Džintao, sta se tako po 10 letih poslovila s položaja. Ši Džinping pa je to omejitev odpravil leta 2018 in si s tem odprl pot do nadaljnjega vodenja države.

Po današnjem glasovanju, na katerem ga je podprlo vseh 2952 delegatov, je Ši že prisegel na položaj in pri tem na dogodku, ki ga je v živo prenašala državna televizija, obljubil, da bo gradil uspešno, močno, demokratično, civilizirano, harmonično in veliko moderno socialistično državo.

Ši nov mandat začenja v obdobju, ko se drugo največje gospodarstvo na svetu sooča z več težavami: od upočasnjujoče rasti do vse nižjega števila rojstev. Odnosi z ZDA so na izjemno nizki ravni, pri čemer sta velesili v sporu glede številnih vprašanj od človekovih pravic do trgovine in tehnologije.