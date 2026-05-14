Tujina

Ši in Trump sta se srečala in napovedala 'fantastično prihodnost'

Peking , 14. 05. 2026 07.21 pred 22 minutami 2 min branja 14

Avtor:
A.K. STA
Trump in Ši

Kitajski predsednik Ši Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno "fantastično prihodnost". Predsednika sta po dveh urah zaključila srečanje v Pekingu. Trump si je nato ogledal Nebeški tempelj v kitajski prestolnici, Xi pa se je sestal z voditelji podjetij iz ZDA.

Pogovori med Šijem in Trumpom, ki je pred tem kot zadnji ameriški predsednik Kitajsko obiskal leta 2017, so trajali enkrat dlje od predvidenega.

"Stabilni odnosi med Kitajsko in ZDA so velika prednost za svet. Sodelovanje koristi obema stranema, medtem ko jima konfrontacija škodi. Morali bi biti partnerji in ne tekmeci," je poudaril Ši in ocenil, da se je svet znašel na novem razpotju.

Trump je medtem izpostavil poseben odnos, ki naj bi ga imela s Šijem, s katerim sta po njegovih besedah doslej vedno razrešila nesoglasja. "V čast mi je, da sem vaš prijatelj, odnosi med Kitajsko in ZDA bodo boljši kot kdaj koli prej," je dejal in napovedal, da bodo imeli skupaj "fantastično prihodnost".

Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marca Rubia računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu.

Trump in Ši sta se rokovala pred Veliko dvorano ljudstva v Pekingu, nato spremljala slovesnost z godbo, vojaškimi enotami in otroci, ki so mahali z zastavicami obeh držav. Preden sta se umaknila na pogovor sta podala kratki izjavi za javnost.

Trump je lani na uvoz iz Kitajske navil carine, na kar se je Peking odzval s protiukrepi. Strani sta se nato dogovorili za krhko premirje v trgovinski vojni, potem ko je Kitajska ZDA zagrozila s prepovedjo dostopa do njenih redkih zemelj.

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer je predlagal posebno ameriško-kitajsko trgovinsko komisijo, ki bi sproti razreševala nesoglasja med stranema, poroča televizija CBS.

Trump je na Kitajsko odpotoval brez prve dame Melanie Trump. V njegovi delegaciji so direktorji velikih tehnoloških podjetij, med njimi Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) in Tim Cook (Apple).

Da je Kitajski prav tako v interesu, da se vojna na Bližnjem vzhodu konča in da se ponovno odpre Hormuška ožina, je medtem v pogovoru za televizijo Fox News izpostavil Rubio, ki Trumpa spremlja na obisku. Dejal je, da bodo Pekingu dali jasno vedeti, da njihova morebitna podpora islamski republiki škoduje dvostranskim odnosom.

Obisk morda še najbolj skrbi Tajvan, ki ga Peking v okviru politike ene Kitajske dojema kot del svojega ozemlja in ne izključuje možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. V Taipeiju se bojijo, da bi lahko Trump ameriško podporo samoupravnemu otoku vključil v pogajanja s Pekingom, še poroča CBS.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
14. 05. 2026 08.34
Ne zavajat na mizi so popolnoma druge karte.
Bbcc12
14. 05. 2026 08.33
Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Vsaj eden pameten.
brezveze13
14. 05. 2026 08.20
trumo se trese pred rusom , sedaj se bo spajdašil s kitajci.a jim bo tudi carine ukinil
Posteni
14. 05. 2026 08.20
Pred rusi ? 🤣🤣🤣🥰
Janševe drobtinice
14. 05. 2026 08.25
Pred Rusi je EU nemočna 🤣
Gram
14. 05. 2026 08.19
Kaj si mislijo Kitajci o Trumpu in Ameriki so jasno pokazali, Ši ga ni pričakal ob prihodu in nobene novice o obisku na najvišji ravni na naslovnicah ni bilo.
jozefStefan
14. 05. 2026 08.14
Vse manj od ZDA odvisna Kitajska je vsak dan bližje, da tudi uradno postane No.1 in tega se počasi v ZDA zavedajo in si rešujejo kožo. Trumpu pa tako ali tako ni za verjet. Jutri bo nov dan in bo imel nove fore.
brusilec
14. 05. 2026 08.13
največji dogovor vseh časov, zmaga za Kitajsko in za Trumpove sine, osebna podjetja.. mega izguba za ZDA potrošnike.. :D mega zamaga, MAGA ofce :D
CorbaMorba
14. 05. 2026 08.11
V Kitajskih medijih je to mini novička, na strani časopisa.
Masai_Mara
14. 05. 2026 08.10
Trumpu se ne da niti zaupati niti verjeti ker je postal popolnoma nekredibilen partner in zaveznik. Noz je zabil v hrbet EU, Ukrajini, Iranskemu ljudsvu, Kubi in cez par dni ga bo se Tajvanu in Kitajcem. Jeseni ga bo pa odneslo lastno ljudsvo.
Lion91
14. 05. 2026 08.10
Vsi vplivneži SDSa, res vam ne zavidam vaše vloge. Leta ste se trudili v borbi proti Stevanoviću in sedaj ga morate hvalit. Evo in prišla je KItajska. Komaj čakam kakšen video evropske poslanke - vplivnice, kako razlaga, da bomo v sodelovanju s Kitajsko imeli "fantastično prihodnost".
jutri_pa_res
14. 05. 2026 08.08
Ko pride kdo na obisk k Trumpu, Trump temu pravi, da mu je prišel 'kiising ass'. Kaj je šel Trump delat Šiju?
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
