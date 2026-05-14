Ši in Trump sta se srečala in napovedala 'fantastično prihodnost'

"Stabilni odnosi med Kitajsko in ZDA so velika prednost za svet. Sodelovanje koristi obema stranema, medtem ko jima konfrontacija škodi. Morali bi biti partnerji in ne tekmeci," je poudaril Ši in ocenil, da se je svet znašel na novem razpotju.

Pogovori med Šijem in Trumpom, ki je pred tem kot zadnji ameriški predsednik Kitajsko obiskal leta 2017, so trajali enkrat dlje od predvidenega.

Trump je medtem izpostavil poseben odnos, ki naj bi ga imela s Šijem, s katerim sta po njegovih besedah doslej vedno razrešila nesoglasja. "V čast mi je, da sem vaš prijatelj, odnosi med Kitajsko in ZDA bodo boljši kot kdaj koli prej," je dejal in napovedal, da bodo imeli skupaj "fantastično prihodnost".

Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marca Rubia računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu.

Trump in Ši sta se rokovala pred Veliko dvorano ljudstva v Pekingu, nato spremljala slovesnost z godbo, vojaškimi enotami in otroci, ki so mahali z zastavicami obeh držav. Preden sta se umaknila na pogovor sta podala kratki izjavi za javnost.

Trump je lani na uvoz iz Kitajske navil carine, na kar se je Peking odzval s protiukrepi. Strani sta se nato dogovorili za krhko premirje v trgovinski vojni, potem ko je Kitajska ZDA zagrozila s prepovedjo dostopa do njenih redkih zemelj.

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer je predlagal posebno ameriško-kitajsko trgovinsko komisijo, ki bi sproti razreševala nesoglasja med stranema, poroča televizija CBS.

Trump je na Kitajsko odpotoval brez prve dame Melanie Trump. V njegovi delegaciji so direktorji velikih tehnoloških podjetij, med njimi Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) in Tim Cook (Apple).

Da je Kitajski prav tako v interesu, da se vojna na Bližnjem vzhodu konča in da se ponovno odpre Hormuška ožina, je medtem v pogovoru za televizijo Fox News izpostavil Rubio, ki Trumpa spremlja na obisku. Dejal je, da bodo Pekingu dali jasno vedeti, da njihova morebitna podpora islamski republiki škoduje dvostranskim odnosom.

Obisk morda še najbolj skrbi Tajvan, ki ga Peking v okviru politike ene Kitajske dojema kot del svojega ozemlja in ne izključuje možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. V Taipeiju se bojijo, da bi lahko Trump ameriško podporo samoupravnemu otoku vključil v pogajanja s Pekingom, še poroča CBS.