Si je Hrvaška zadala avtogol? 'Namesto kakovostnega turizma smo se šli količinskega'

"Ko smo presegli mejo 40 okuženih na 100.000 prebivalcev, smo pristali na črni listi v številnih državah. To je bila meja, ki so jo nam postavili drugi. Nadaljnja rast okužb nam kaže, da smo v zelo nevarni fazi, ki se ne umirja. Virus se širi in to je zelo zaskrbljujoče," je dejal Đikić in dodal, da morajo biti državljani zelo zaskrbljeni.

"Na ravni države se nismo dobro pripravili. Morali bi imeti več mest za testiranje in spodbujati turiste, da se testirajo," pravi znanstvenik, ki je prepričan, da se ljudje niso držali preventivnih ukrepov tudi zato, ker niso imeli jasnih navodil in pravil.

"Najhujša napaka, ki smo jo naredili, je nerazumljivo dopuščanje obratovanja nočnih klubov, ki so vir okužbe. Te bi morali zapreti, ne zgolj omejiti njihovo delovanje. Pa ne zaradi pritiskov iz tujine, pač pa zaradi zaščite našega prebivalstva in tudi turistov, ki prihajajo k nam,"je jasen Đikić, ki je bil kritičen tudi do dela nacionalnega štaba civilne zaščite. "Čas je, da tudi štab prevzame odgovornost in prizna napako ter jo popravi. Ne morejo kriviti ljudi, če sami niso bili sposobni sprejemati jasnih in ustreznih pravil."

"Nihče na Hrvaškem ni zaščiten. Veliko bolj je virus razširjen med nami kot trenutno mislimo. Precej več. Ocene so, da ga je od 20- do 40-krat več. To je ogromna številka. Smo na meji, da pride do eksponentne rasti," opozarja in dodaja, da je zato zelo pomembno, da država več testira, da dobi podatke o širjenju virusa v državi. "V trenutni položaj sta nas pripeljala dva meseca neustreznega testiranja in obnašanja. September, ko bo konec dopustov in začetek šolskega leta, predstavlja veliko nevarnost za naše državljane."

Đikić je prepričan, da bi se morali zgledovati po Avstriji in Nemčiji. "Z virusom je možno živeti. Je pa nujno potrebno izobraziti državljane. Nepotrebno je, da nočni klubi diktirajo naša življenja in ogrožajo naše zdravje do uvedbe cepiva,"pravi Đikić, ki je prepričan, da je ključen ukrep, ki ga mora država čim prej sprejeti, vzpostavitev novih centrov za testiranje.