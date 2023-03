Iz propadle kriptoborze naj bi si na osebne račune nakazali več milijard

Zgolj na račun Bankmana-Frieda naj bi kapnili 2,2 milijardi dolarjev (dve milijardi evrov), je razvidno iz stečajnih vlog, ki jih je v sredo zvečer predložilo novo vodstvo borze FTX. Plačila so bila izvedena prek sklada Alameda Research, ki je bil tesno povezan z borzo FTX.

Po najnovejših podatkih je bilo trem notranjim sodelavcem, ki so kasneje priznali krivdo in sedaj sodelujejo s tožilstvom – Nishadu Singhu, Garyju Wangu in Caroline Ellison – skupaj nakazanih več kot 800 milijonov dolarjev (751 milijonov evrov).

V sporočilu za javnost so zapisali, da je FTX porabil tudi več kot 240 milijonov za nakup luksuznih nepremičnin na Bahamih, kamor se je FTX preselila iz Hongkonga konec leta 2021, ko so se v karibski državi odločili za poseben regulativni režim za digitalno premoženje. Denar so zapravljali tudi za politične in dobrodelne donacije in finančne prenose na hčerinske družbe. Odvetnik Bankmana-Frieda je navedbe zavrnil.