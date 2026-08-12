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Zagrebški policist ukradel avto, ki ga je iskala slovenska policija

Zagreb, 12. 08. 2026 16.21 pred 9 urami 1 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
Vlom v avtomobil, splošna

Zagrebška policija je kazensko ovadila policista, ker ga sumi kaznivega dejanja prikrivanja. Prisvojil naj bi si avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je slovenska policija iskala kot predmet kaznivega dejanja.

Doslej tamkajšnja policija še ni ugotovila, kako je osumljeni dobil avto, ki ni imel dokumentacije o lastništvu, sumijo pa, da je policist vedel oziroma bi moral vedeti, da ga v Sloveniji iščejo v povezavi s kaznivim dejanjem, poroča Index.hr. Avtomobil naj bi si po njihovih besedah "prisvojil z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist".

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Zagrebška policija je sporočila še, da je policist avtomobil pustil na območju Dugega Sela, da bi si ga nato lahko protipravno prisvojil.

Po končani kriminalistični preiskavi je policija zoper osumljenca na zagrebško občinsko kazensko državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo, nato pa so ga predali pristojni službi za pridržanje. Načelnik zagrebške policijske uprave je policista suspendiral zaradi utemeljenega suma, da je storil hujšo kršitev službenih dolžnosti. V PUZ so še napovedali, da bodo zoper njega sprožili tudi disciplinski postopek pred pristojnim disciplinskim sodiščem hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
12. 08. 2026 20.08
Hrvaška policija bi lahko to prikrila, a ni. Bi bilo podobno tudi v Sloveniji? Da so Hrvatje tatje je stereotip, ki se ga nekateri držite ko klop. Vsak narod ima svoje čudake in Slovenci nismo izjema.
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+2
3 1
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 19.40
Verjetno gre za oboževalca Thompsona in rednega obiskovalca cerkva...
Odgovori
+2
3 1
Pinokio
12. 08. 2026 18.24
Najbolj neumno od Slovencev, da se medsebojno kregajo za zadeve, na katere nimajo niti najmanjšega vpliva.
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+2
3 1
anko46
12. 08. 2026 17.28
Hrvatek tatek ;)
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+3
10 7
Panter 63
12. 08. 2026 17.49
Kdaj pa so Slo specialci ropari po Avstriji si se ti še v peskovnik igral.
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-1
5 6
anko46
12. 08. 2026 17.50
Ne, na tvoji sem bil
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-1
3 4
anko46
12. 08. 2026 17.51
Ne hrvatek, na tvoji sem bil
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+0
4 4
Panter 63
12. 08. 2026 18.11
Vse me strah 😂😂😂😂ti in ona bi jokali. Se upam staviti da si še nedolžen. Pred vhodom bi skupaj.😂😂😂😂
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-1
2 3
Panter 63
12. 08. 2026 18.26
"pred vhodom bi skipal" je bilo mišljeno. Ne vem od kot to pride. 😂😂😂😂
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+1
2 1
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