Zagrebški policist ukradel avto, ki ga je iskala slovenska policija

Doslej tamkajšnja policija še ni ugotovila, kako je osumljeni dobil avto, ki ni imel dokumentacije o lastništvu, sumijo pa, da je policist vedel oziroma bi moral vedeti, da ga v Sloveniji iščejo v povezavi s kaznivim dejanjem, poroča Index.hr. Avtomobil naj bi si po njihovih besedah "prisvojil z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist".

Zagrebška policija je sporočila še, da je policist avtomobil pustil na območju Dugega Sela, da bi si ga nato lahko protipravno prisvojil.

Po končani kriminalistični preiskavi je policija zoper osumljenca na zagrebško občinsko kazensko državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo, nato pa so ga predali pristojni službi za pridržanje. Načelnik zagrebške policijske uprave je policista suspendiral zaradi utemeljenega suma, da je storil hujšo kršitev službenih dolžnosti. V PUZ so še napovedali, da bodo zoper njega sprožili tudi disciplinski postopek pred pristojnim disciplinskim sodiščem hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.