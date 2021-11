Ši Jinping Bidnu: Nekateri ljudje v ZDA želijo Tajvan uporabiti za nadzorovanje Kitajske

"Nekateri ljudje v ZDA želijo Tajvan uporabiti za nadzorovanje Kitajske. To je zelo nevarno in je kot igranje z ognjem, in tisti, ki se bodo igrali z ognjem, se bodo opekli," je povedal Ši. "Če bodo tajvanski separatisti prestopili skrajno mejo, bomo morali odločno ukrepati," je dodal.

Biden je medtem glede Tajvana dejal, da ZDA ostajajo zavezane politiki "ene Kitajske", so sporočili iz Bele hiše. "ZDA sicer ostro nasprotujejo enostranskim dejanjem za spremembo statusa quo ali spodkopavanja miru in stabilnosti v Tajvanski ožini," je povedal.

Zaostrene razmere glede Tajvana

V zadnjem času so se napetosti glede Tajvana bistveno zaostrile. Med drugim je tako v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe že večkrat vdrlo veliko število kitajskih vojaških letal. Biden pa je oktobra Pekingu povsem jasno sporočil, da bi ZDA v primeru kitajskega napada branile demokratični Tajvan.

Predsednika sta po navedbah ameriškega uradnika, ki je želel ostati neimenovan, opravila daljšo razpravo o Tajvanu. Srečanje je sicer trajalo tri ure in pol, kar je več od pričakovanj.

Ši je sicer ameriškega predsednika Bidna posvaril pred konfrontacijo med državama. Po besedah kitajskega predsednika je normalno, da imata državi različna mnenja. Pri tem je ključno, da se s tem soočita konstruktivno in preprečita zaostritev odnosov. "Seveda mora Kitajska braniti svojo suverenost, varnost in razvojne interese," je poudaril Ši.

Državi je primerjal z dvema velikima ladjama na morju. "Krmilo moramo naravnati tako, da se bosta lahko ogromni ladji Kitajska in ZDA premikali naprej kljub vetru in valovom, ne da bi skrenili s poti, se ustavili ali trčili," je dejal.

Tudi Biden se je zavzel, da tekmovanje med državama ne bi preraslo v konflikt in da povezave za komuniciranje ostanejo odprte, so navedli v Beli hiši. Poudaril je, da se bodo ZDA še naprej zavzemale za svoje interese in vrednote ter za mednarodni sistem, ki je svoboden, odprt in pravičen.

Poleg tega je izrazil zaskrbljenost glede ravnanja Pekinga v Šinjiangu, Tibetu in Hongkongu ter tudi glede človekovih pravic na splošno. Poudaril je še pomen odprtega in svobodnega indijsko-pacifiškega območja, so zapisali na spletni strani Bele hiše.

Odkar je Biden januarja prevzel položaj, sta s Šijem po telefonu govorila dvakrat. V stiku sta bila sicer že prej, ko je bil Biden pod Barackom Obamo podpredsednik, Ši pa podpredsednik Hu Jinta.