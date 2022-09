Ši Džinping: Zelo sem vesel, ker sem se znova srečal s starim prijateljem

Vladimir Putin je v svojem prvem osebnem pogovoru s predsednikom Ši Džinpingom po ruski invaziji priznal, da je Kitajska zaskrbljena glede Ukrajine. "Zelo cenimo uravnoteženo stališče naših kitajskih prijateljev, ko gre za ukrajinsko krizo," je dejal Putin svojemu kitajskemu prijatelju na obisku v Uzbekistanu.

Ruski predsednik Vladimir Putin se je Kitajski zahvalil za uravnoteženo stališče in dejal, da se bodo ameriški poskusi ustvariti enopolarni svet izkazali za neuspešne. Kitajska namreč že od začetka izrazito kritizira zahodne sankcije proti Moskvi. Obojestransko prijateljstvo se kaže tudi v tem, da je Rusija odločno podprla Kitajsko sredi napetosti z ZDA, ki so sledile nedavnemu obisku predsednice Predstavniškega doma Nancy Pelosi v Tajvanu. "Poskusi ustvarjanja enopolarnega sveta so popolnoma nesprejemljivi," je dejal Putin kitajskemu predsednika Ši Džinpingu. "Zelo cenimo uravnoteženo stališče naših kitajskih prijateljev glede ukrajinske krize," je dodal na njunem prvem srečanju od začetka ruske invazije na Ukrajino.

Kitajska sicer ni javno podprla ruske invazije, vendar je povečala trgovinske druge vezi z Moskvo, zato je Putin že ob začetku pogovorov s Šijem dejal, da je pripravljen razpravljati o zaskrbljenosti Kitajske glede Ukrajine. "Razumemo vaša vprašanja in vaše pomisleke v zvezi s tem in vsekakor bomo na današnjem sestanku podrobneje pojasnili svoje stališče do tega vprašanja, čeprav smo o tem že govorili prej," je dejal Putin. Zaskrbljenost je razumljiva, vojna je namreč ubila na tisoče ljudi in potisnila svetovno gospodarstvo na rob propada z naraščajočimi cenami hrane in energije.

Ši je po pogovorih dejal, da je zelo vesel, da se je znova srečal s starim prijateljem in da je Kitajska pripravljena močno podpreti Rusijo pri zadevah, povezanih z njihovimi državnimi interesi, poroča AP News. Nazadnje, ko sta se voditelja srečala le nekaj tednov pred začetkom invazije, sta razglasila partnerstvo brez omejitev in podpisala obljubo, da bosta skupaj sodelovala proti Zahodu. Do danes se njuno prijateljstvo očitno ni skrhalo.

"Kitajska je pripravljena sodelovati z Rusijo, da bi prevzela vodilno vlogo pri dokazovanju odgovornosti velikih sil ter vnesla stabilnost in pozitivno energijo v svet v pretresih," je Ši dejal Putinu. Partnerstvo Ši - Putin velja za eno najpomembnejših vezi v geopolitiki po hitrem gospodarskem vzponu Kitajske v zadnjih 40 letih. Toda vojna je poudarila različne poti Kitajske in Rusije: Ena je vzhajajoča velesila, katere gospodarstvo naj bi v desetletju prehitelo Združene države, druga pa nekdanja velesila, ki se bori z izčrpavajočo vojno.

icon-expand Vrh voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje FOTO: AP