Si lahko Evropa obeta zasneženo zimsko pravljico?

Letošnjo zimo bodo zaznamovali učinki La Niñe. Ta se še vedno ohlaja, v začetku prihodnjega leta pa bo skoraj povsem oslabela in do pomladi prešla v nevtralno fazo, poroča portal Severe Weather Europe.
Verjetnost, da bo La Niña vplivala na prihajajočo zimo (od decembra do februarja), je tudi po napovedih Centra za podnebne napovedi (CPC) pri Nacionalni upravi za oceane in atmosfero precej velika (od 70- do 80-odstotna).
Meteorološki modeli tako za večji del Evrope napovedujejo podpovprečne snežne padavine, območja, ki jim napovedujejo večjo količino snega, pa so zaradi vpliva zahodnih vetrov in milejših razmer pomaknjena proti severu. Na slednje bodo vplivali tudi učinki La Niñe, čeprav imajo po poročanju portala veliko večji vpliv lokalni dejavniki.
Podobne napovedi dveh meteoroloških modelov
Model ECMWF, ki je najbolj natančen, napoveduje, da bodo severnejša območja, kot sta Skandinavija in Islandija, doživela rahlo povečanje snežne odeje. Po drugi strani model za preostalo celino, predvsem osrednjo in zahodno Evropo, kaže na manjši primanjkljaj snega.
Decembra bo možnost obilnejšega sneženja zmanjšal visok zračni pritisk, ki se bo zadrževal nad Evropo. Januarske napovedi so medtem nekoliko boljše, a bo snežna odeja še vedno podpovprečna. Nekoliko več snega bi bilo lahko le na jugovzhodu celine, predvsem na višjih legah. Februarja pa se bodo snežne padavine znova pomikale proti severu Evrope.
Nekoliko več snega bi lahko osrednjemu delu celine prinesel marec, a preostali deli Evrope bodo medtem že zakorakali v pomladne temperature.
Dolgoročna vremenska napoved modela UKMO kaže podobno napoved kot model ECMWF, a je verjetnost sneženja vseeno nekoliko večja. Verjetnost debelejše snežne odeje je sicer za december podobna, a se nato z januarjem povečuje.
Januarske napovedi po modelu UKMO namreč kažejo večji potencial za snežne padavine v nekaterih delih srednje Evrope. Kljub temu portal opozarja, da bodo temperature verjetno previsoke za kopičenje snega v nižinah.
Februarja se nato verjetnost sneženja ponovno zmanjša, z izjemo severa, marčevska napoved sneženja pa kaže močne negativne anomalije, kar kaže na bolj suh in topel začetek zgodnje pomladi.
