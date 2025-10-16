Svetli način
Tujina

Si lahko Evropa obeta zasneženo zimsko pravljico?

Bruselj, 16. 10. 2025 17.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
35

Kakšne so snežne napovedi za letošnjo zimo? Si lahko Evropa, tudi osrednji del celine, obeta zimsko pravljico z debelo snežno odejo? Prvi meteorološki modeli niso obetavni. V večjem delu stare celine namreč napovedujejo celo podpovprečne snežne padavine.

Letošnjo zimo bodo zaznamovali učinki La Niñe. Ta se še vedno ohlaja, v začetku prihodnjega leta pa bo skoraj povsem oslabela in do pomladi prešla v nevtralno fazo, poroča portal Severe Weather Europe.

Verjetnost, da bo La Niña vplivala na prihajajočo zimo (od decembra do februarja), je tudi po napovedih Centra za podnebne napovedi (CPC) pri Nacionalni upravi za oceane in atmosfero precej velika (od 70- do 80-odstotna).

Sneg v gorah
Sneg v gorah FOTO: Bobo

Meteorološki modeli tako za večji del Evrope napovedujejo podpovprečne snežne padavine, območja, ki jim napovedujejo večjo količino snega, pa so zaradi vpliva zahodnih vetrov in milejših razmer pomaknjena proti severu. Na slednje bodo vplivali tudi učinki La Niñe, čeprav imajo po poročanju portala veliko večji vpliv lokalni dejavniki.

Podobne napovedi dveh meteoroloških modelov

Model ECMWF, ki je najbolj natančen, napoveduje, da bodo severnejša območja, kot sta Skandinavija in Islandija, doživela rahlo povečanje snežne odeje. Po drugi strani model za preostalo celino, predvsem osrednjo in zahodno Evropo, kaže na manjši primanjkljaj snega. 

Decembra bo možnost obilnejšega sneženja zmanjšal visok zračni pritisk, ki se bo zadrževal nad Evropo. Januarske napovedi so medtem nekoliko boljše, a bo snežna odeja še vedno podpovprečna. Nekoliko več snega bi bilo lahko le na jugovzhodu celine, predvsem na višjih legah. Februarja pa se bodo snežne padavine znova pomikale proti severu Evrope.

ECMWF model za snežne padavine nad Evropo
ECMWF model za snežne padavine nad Evropo FOTO: Severe Weather Europe

Nekoliko več snega bi lahko osrednjemu delu celine prinesel marec, a preostali deli Evrope bodo medtem že zakorakali v pomladne temperature.

Dolgoročna vremenska napoved modela UKMO kaže podobno napoved kot model ECMWF, a je verjetnost sneženja vseeno nekoliko večja. Verjetnost debelejše snežne odeje je sicer za december podobna, a se nato z januarjem povečuje.

Januarske napovedi po modelu UKMO namreč kažejo večji potencial za snežne padavine v nekaterih delih srednje Evrope. Kljub temu portal opozarja, da bodo temperature verjetno previsoke za kopičenje snega v nižinah.

Februarja se nato verjetnost sneženja ponovno zmanjša, z izjemo severa, marčevska napoved sneženja pa kaže močne negativne anomalije, kar kaže na bolj suh in topel začetek zgodnje pomladi.

vreme sneg evropa napovedi
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vvvilice
16. 10. 2025 19.37
+1
V prihodnjih mesecih se bo vreme nekoliko ali pa veliko spremenilo, razen če se ne bo.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
16. 10. 2025 19.29
+4
Ja si jo bo in vsi ki imate toplotne boste malo na hladnem!
ODGOVORI
4 0
fer23
16. 10. 2025 19.26
+2
dokler iz jasnega neba postane štiri v vrsto na nebu ne verjamem nobeni vremenski napovedi ker je vse larifari
ODGOVORI
2 0
PomisliNaSonce
16. 10. 2025 19.39
Če se to nad tabo nardi, pomeni da nekdo pred tabo precej lufta :)
ODGOVORI
0 0
rzui
16. 10. 2025 19.26
+0
Super kdo rabi sneg
ODGOVORI
2 2
enapi
16. 10. 2025 19.26
+4
Ali ga bo nič ali zelo ogromno ali pa nekje vmes.
ODGOVORI
4 0
slayer2
16. 10. 2025 19.23
+4
Vi ste eni modeli!!!
ODGOVORI
4 0
Lujzek Biber
16. 10. 2025 19.23
+2
Nehajte fantazirati
ODGOVORI
2 0
Trump
16. 10. 2025 19.19
+2
Kaj pa levnuharji?
ODGOVORI
3 1
Dooomer
16. 10. 2025 19.18
+2
Hvala Bobo za čudovito sliko Storžiča.
ODGOVORI
2 0
Actual Asparagus
16. 10. 2025 19.12
+0
Naslednji korak za one ki ne vedo je, da poguglajo "Milutin Milanković" in " Milankovitch cycles" . Zime prihajajo ,da. Hude zime. Kot vedno. Zeleno pa si lahko lepo razporedite na posteljo.
ODGOVORI
2 2
PomisliNaSonce
16. 10. 2025 19.38
Nč ne bo, preveč luftamo...vse več, to pa pol ne deluje v to smer :)
ODGOVORI
0 0
FERDO9
16. 10. 2025 19.08
+9
Ja kako zdaj?? Nekaj dni nazaj je naš LJUDSKI VREMENAR napovedal da bo veliko snega in da naj nabrusimo lopate. Jaz jo že brusim cel teden - sedaj pa takšna novica. Kaj je zdaj ljudski vremenar - že v prejšnjih napovedih si zgrešil 100%, sedaj pa spet!
ODGOVORI
9 0
buco_konj
16. 10. 2025 19.06
+4
kašna pravljica? kaos po cesti, zmrznjeni prsti, padanje in urgenca?
ODGOVORI
5 1
piu
16. 10. 2025 19.05
-1
boljše, da ni snega, ker lewaci ne bi kidali...
ODGOVORI
4 5
Justice4all
16. 10. 2025 19.05
+4
Mene pa zanima 7 številk...če znajo napovedati vreme,bi lahko povedali teh 7 številk....
ODGOVORI
5 1
Podlesničar
16. 10. 2025 19.13
+1
To moraš Blaža vprašat
ODGOVORI
2 1
clox
16. 10. 2025 19.05
+4
Pa imamo dve napovedi, eno da bo, drugo da ne bo. Nekej od tega bo pomoje prav.
ODGOVORI
5 1
Rolf123
16. 10. 2025 19.04
+5
Pred 15 novembrom vsako leto enake novice o hudi zimi,da revcki vsi tecemo po nove gume
ODGOVORI
5 0
Rock8
16. 10. 2025 19.02
+0
Juhu
ODGOVORI
2 2
PomisliNaSonce
16. 10. 2025 18.59
+1
To bo pa jest povedou, kako pa kaj. Ni vremena brez najboljšega prijatelja očeta sončka, ane pobje :)
ODGOVORI
3 2
Podlesničar
16. 10. 2025 19.04
+3
jst bolj lojzetu verjamum.. očitno delata v izmenah
ODGOVORI
4 1
PomisliNaSonce
16. 10. 2025 19.08
-1
Vemo kaj pomeno ta tvoja pretirana prijaznost pob. V resnici si neumen sam :)
ODGOVORI
1 2
Podlesničar
16. 10. 2025 19.14
+0
Ne vem kje vidiš kakšno prijaznost, zgleda si malo preveč luftal.
ODGOVORI
1 1
soncnica111
16. 10. 2025 18.58
+6
Mesec dni nazaj pa ste pisali da bo letos full snega.
ODGOVORI
6 0
soncnica111
16. 10. 2025 18.57
mese
ODGOVORI
0 0
