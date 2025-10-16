Si lahko Evropa obeta zasneženo zimsko pravljico?

Kakšne so snežne napovedi za letošnjo zimo? Si lahko Evropa, tudi osrednji del celine, obeta zimsko pravljico z debelo snežno odejo? Prvi meteorološki modeli niso obetavni. V večjem delu stare celine namreč napovedujejo celo podpovprečne snežne padavine.

Letošnjo zimo bodo zaznamovali učinki La Niñe. Ta se še vedno ohlaja, v začetku prihodnjega leta pa bo skoraj povsem oslabela in do pomladi prešla v nevtralno fazo, poroča portal Severe Weather Europe. Verjetnost, da bo La Niña vplivala na prihajajočo zimo (od decembra do februarja), je tudi po napovedih Centra za podnebne napovedi (CPC) pri Nacionalni upravi za oceane in atmosfero precej velika (od 70- do 80-odstotna).

Sneg v gorah FOTO: Bobo icon-expand

Meteorološki modeli tako za večji del Evrope napovedujejo podpovprečne snežne padavine, območja, ki jim napovedujejo večjo količino snega, pa so zaradi vpliva zahodnih vetrov in milejših razmer pomaknjena proti severu. Na slednje bodo vplivali tudi učinki La Niñe, čeprav imajo po poročanju portala veliko večji vpliv lokalni dejavniki.

Podobne napovedi dveh meteoroloških modelov

Model ECMWF, ki je najbolj natančen, napoveduje, da bodo severnejša območja, kot sta Skandinavija in Islandija, doživela rahlo povečanje snežne odeje. Po drugi strani model za preostalo celino, predvsem osrednjo in zahodno Evropo, kaže na manjši primanjkljaj snega. Decembra bo možnost obilnejšega sneženja zmanjšal visok zračni pritisk, ki se bo zadrževal nad Evropo. Januarske napovedi so medtem nekoliko boljše, a bo snežna odeja še vedno podpovprečna. Nekoliko več snega bi bilo lahko le na jugovzhodu celine, predvsem na višjih legah. Februarja pa se bodo snežne padavine znova pomikale proti severu Evrope.

ECMWF model za snežne padavine nad Evropo FOTO: Severe Weather Europe icon-expand