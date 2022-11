'Si le fanatik z AR-15 in kompleksom Boga. Brez svoje neumne puške si nihče'

Na Floridi se je zaključilo sojenje 24-letnemu Nikolasu Cruzu, ki je leta 2018 sejal smrt na srednji šoli v Parklandu. Pri tem je ubil 17 dijakov in zaposlenih na šoli. Pred izrekom kazni so lahko sorodniki žrtev neposredno nagovorili napadalca, številni so mu zaželeli bolečo smrt. "Si le fanatik z AR-15 (puška op. a.) in kompleksom Boga. Brez svoje neumne puške si nihče," mu je dejala Samantha Fuentes, ki jo je Cruz ustrelil v nogo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Sodišče v Fort Lauderdalu na Floridi je v sredo 24-letnega Nikolasa Cruza obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Cruz je tiho sedel in poslušal, medtem ko mu je sodnica Elizabeth Scherer izrekla kazen. 24-letnika bodo zdaj premestili v zvezni zapor, kjer bo ostal do smrti. Še pred izrekom sodbe so imeli družinski člani žrtev priložnost neposredno nagovoriti Cruza. Mnogi so mu zaželeli bolečo smrt. "Upam, da ti bodo zaporniki, s katerimi se boš srečal v svojem novem življenju, zadali to bolečino. Znova in znova, dokler ne boš kričal po usmiljenju, tako kot tvoje žrtve," je dejal Max Schachter, oče 14-letnika, ki je umrl v streljanju. Anne Ramsay, mati 17-letne Helene, je Cruza označila za zlobno osebo, Inez Hixon pa za domačega terorista, ki je ubil njenega tasta. Samantha Fuentes, ki jo je Cruz ustrelil v nogo, ga je označila za "fanatika z AR-15 in kompleksom Boga". "Brez svoje neumne puške si nihče," mu je dejala. icon-expand Nikolas Cruz FOTO: AP Cruz je bil star 19 let, ko je 14. februarja 2018 s polavtomatsko puško tipa AR-15 izvedel napad na svojo nekdanjo srednjo šolo Marjory Stoneman Douglas v Parklandu. Strelski pohod, ki ga je načrtoval sedem mesecev, je trajal sedem minut, izstrelil je skupno 140 strelov. Ubil je 17 dijakov in zaposlenih v šoli. Lani je na sodišču priznal krivdo. 24-letniku je sicer sprva grozila smrtna kazen, a 12-članska porota ni dosegla potrebnega soglasja, ki ga zahteva zakonodaja za izrek te smrti. Izbrali so tako drugo možnost – dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Številni sorodniki žrtev so bili zgroženi nad odločitvijo porote, češ da je za tako hud zločin potrebna smrtna kazen. Kot je bilo slišati na sodišču, je Cruz umore izvršil na "hladen, preračunljiv in premišljen način". Porota pri svoji odločitvi ni upoštevala olajševalnih okoliščin, ki jih je navedla obramba. Cruzovi odvetniki so trdili, da je njegova mama med nosečnostjo prekomerno uživala droge in alkohol, Cruz pa se je tako rodil s spektrom fetalnih alkoholnih motenj.