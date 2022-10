Si Trussova po 45 dneh na položaju zasluži denarno nadomestilo?

Britanska premierka Liz Truss je v četrtek po samo 45 dneh na položaju odstopila. Kot je pojasnila, ne more izpolniti danih obljub in da bo v naslednjem tednu izbran njen naslednik na čelu stranke in vlade, dotlej pa bo opravljala naloge premierke.

Trussova zdaj lahko zahteva nadomestilo za stroške javnega dela, ki trenutno znaša 115.000 funtov (slabih 132.000 evrov), do katerega so upravičeni vsi nekdanji premierji.

Nadomestilo PDCA je uvedel nekdanji premier John Major marca 1991 po odstopu Margaret Thatcher. Predvideno je bilo, da bi z njim finančno pomagali nekdanjim predsednikom vlad, ki so še vedno aktivni v javnem življenju. Gre za povračilo izdatkov, ki izhajajo iz posebnega položaja, kot so pisarniški stroški, plače osebja, ki jim pomaga pri delu, ali potovanja na dogodke, kjer nastopajo kot nekdanji premierji.

Do teh nadomestil so sicer upravičeni vsi nekdanji predsedniki vlad – prejemali so ga Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron in Theresa May. Major in Blair sta zahtevala celoten znesek za obdobje 2020–21, Brown 114.712 funtov (131.498 evrov), Cameron 113.423 funtov (130.020 evrov), Mayeva pa 57.382 funtov (65.778 evrov). Ali je med njimi tudi Boris Johnson, še ni znano.