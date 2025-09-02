Ši: Želimo sodelovati z Moskvo pri izgradnji pravičnejšega globalnega sistema

Kitajski predsednik Ši Džinping in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta začela dvostranske pogovore v Pekingu, na predvečer velike vojaške parade v kitajski prestolnici. Putin je pohvalil odnose med državama in dejal, da so "brez primere".

"Dragi prijatelj, tako jaz kot celotna ruska delegacija smo veseli, da se ponovno srečujemo z našimi kitajskimi prijatelji in kolegi," je Vladimir Putin ob srečanju povedal Ši Džinpingu. "Naša tesna komunikacija odraža strateško naravo odnosov med Rusijo in Kitajsko, ki so na izjemno visoki ravni," je dodal. "Vedno smo bili skupaj takrat in skupaj smo še danes." Ši je Putinu dejal, da so "odnosi med Kitajsko in Rusijo prestali preizkus mednarodnih sprememb", in dodal, da je Peking pripravljen sodelovati z Moskvo pri "spodbujanju izgradnje bolj pravičnega in razumnega sistema globalnega upravljanja".

Vladimir Putin in Ši Džinping FOTO: AP icon-expand

Ši bo v sredo gostil največjo kitajsko vojaško parado doslej, ki bo obeležila 80. obletnico predaje Japoncev na Kitajskem ob koncu druge svetovne vojne. Maja je ob 80. obletnici zloma nacistične Nemčije kitajski predsednik obiskal Moskvo in se udeležil tamkajšnje tradicionalne parade. Srečanja Šija z drugimi svetovnimi voditelji prihajajo v času, ko kitajski voditelj želi na mednarodnem prizorišču projicirati moč Pekinga – ne le kot drugega največjega svetovnega gospodarstva, temveč tudi kot diplomatskega težkokategornika, piše BBC. Ši je poudaril vlogo Kitajske kot stabilne trgovinske partnerice, medtem ko so carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa obrnile na glavo gospodarske odnose po vsem svetu. Zdaj, ko Trumpu še vedno ni uspelo doseči dogovora z ruskim voditeljem o koncu vojne v Ukrajini, Šijeva dobrodošlica Putinu v Pekingu dokazuje njune tesne vezi, piše britanski medij. Oba voditelja sta sodelovanje pred časom označila za "prijateljstvo brez meja". Ši in Putin sta na vrhu v ponedeljek kritizirala zahodne vlade, pri čemer je kitajski voditelj ostro ošvrknil "ustrahovanje", ki ga izvajajo nekatere države – pri tem je verjetno imel v mislih ZDA –, hkrati pa za konflikt v Ukrajini obtožil Zahod.

Vladimir Putin na Kitajskem FOTO: AP icon-expand

Pogovori so sledili vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), ki ga je Ši v nedeljo in ponedeljek gostil v bližnjem Tianjinu, kjer je članice pozval, naj "nasprotujejo razmišljanju hladne vojne, blokovski konfrontaciji in ustrahovalnemu vedenju". Putin je dejal, da je vrh – ki so se ga udeležili tudi svetovni voditelji iz Indije, Irana in Pakistana – postavil temelje za nov sistem, ki bo nadomestil "zastarele evrocentrične in evroatlantske modele". Vojaške parade se bo v sredo udeležil tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un, kar bo prelomni obisk, potem ko je v torek zgodaj zjutraj s posebnim vlakom prečkal mejo s Kitajsko. Zdi se, da se tudi njegova mednarodna izolacija končuje. To je namreč prvič po desetletjih, da se bo severnokorejski voditelj udeležil kitajske vojaške parade – nazadnje se je to zgodilo leta 1959, ko se je je udeležil Kimov dedek, ustanovitelj Severne Koreje Kim Il Sung.