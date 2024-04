Siamski dvojčici kljubovali zdravnikom, ena se je tudi poročila

Ko sta se Abby in Brittany rodili, so zdravniki njunim staršem ponudili možnost, da ju ločijo, a so obenem povedali, da so možnosti za preživetje po tako težki operaciji izredno majhne. Starši so se zato odločili, da operacije ne bo, a tudi v tem primeru zdravniki niso imeli spodbudnih besed. Ob rojstvu so dejali, da dvojčici najverjetneje ne bosta preživeli niti ene noči.