Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nadžariščnega območja do Jesenic, Zgornjega Jezerskega in Krope, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
Šibek potresni sunek v bližini Brezij
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ponoči ob 3.16 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,5, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
