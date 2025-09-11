Svetli način
Šibek potresni sunek v bližini Brezij

Ljubljana, 11. 09. 2025 07.37 | Posodobljeno pred 33 minutami

STA , M.S.
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ponoči ob 3.16 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,5, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nadžariščnega območja do Jesenic, Zgornjega Jezerskega in Krope, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jedupančpil
11. 09. 2025 08.12
mogoče ne bi blo slabo, da se vse skup orgn zatrese, da vidmo kje smo
