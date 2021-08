Šibeniški gasilci so se z ognjem borili celo noč, požar jim je zjutraj uspelo omejiti

"Gasilci ostajajo na terenu, trenutno jih je tam 25 s sedmimi vozili," so še povedali za omenjeni časnik. Z ognjem, ki je zajel makijo, nizko rastlinje in borov gozd, so se borili ves včerajšnji dan in še celo noč. Pri gašenju je sodelovalo na desetine gasilcev, pomagali so si tudi s tremi kanaderji in dvema helikopterjema. Pogorelo je okoli 100 hektarjev, bližnja naselja pa k sreči niso bila ogrožena, še poroča Dnevnik.hr.