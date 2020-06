Neobičajno visoke temperature v Sibiriji za 10 stopinj višje od običajnih

Ruska mesta na skrajnem severu beležijo neobičajno visoke temperature; v Nižniji Peši so se temperature 9. junija povzpele do 30 stopinj Celzija, v Katangi, kjer se v tem letnem času dnevne temperature gibljejo okoli ničle, pa se je temperatura 22. maja dvignila do 22 stopinj. Nasploh je bila maja letos na območju Sibirije povprečna temperatura za 10 stopinj višja od običajne, piše Guardian .

Martin Stendel iz danskega meteorološkega inštituta je za Guardiandejal, da bi se tako neobičajne temperature na severozahodu Sibirije, brez globalnega segrevanja, ki ga povzroča človek, zgodile enkrat na 100.000 let.

"Gre za zaskrbljujoč znak, a ni bil zgolj maj neobičajno topel v Sibiriji. Celotno zimo in pomlad so beležili obdobja temperatur, ki so višje od običajnih," pa pravi Freja Vamborg iz programa EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. "Čeprav se segreva celotni planet, se to ne odvija enakomerno. Zahodna Sibirija izstopa kot regija, kjer se kažejo večje temperaturne razlike. Temperaturne anomalije tako niso povsem nepričakovane. Neobičajno je, kako dolgo vztrajajo temperature, višje od običajnih."

Marina Makarova, glavna meteorologinja z ruske vremenske službe Rosgidromet pa ob tem dodaja, da je bila letošnja zima na območju Sibirije najtoplejša v 130. letih , odkar so začeli z meritvami. Decembra pa je ruski predsednik Vladimir Putin opozoril, da je stanje resno:"Nekatera naša mesta so zgrajena na permafrostu. Če se začne taliti, si lahko predstavljate, kakšne bodo posledice."