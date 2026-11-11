Sibirski šaman za Putinovo zmago namerava žrtvovati skoraj 60 kamel

53-letni Artur Cibikov, oblečen v vojaška kamuflažna oblačila in črno baretko, je v videoposnetku zatrdil, da bo njegovo nadnaravno posredovanje Vladimirju Putinu prineslo zmago, ki je sicer njegova vojska v skoraj petih letih ni uspela doseči. "Slovanskim bogovom želimo poslati 60 kamel, da bi jih prosili za odpuščanje, pomoč in podporo," je dejal.

Obrede žrtvovanja živali namerava začeti že ta mesec v kraju Angarsk v bližini Irkutska.

"Vsi bogovi prednikov bodo prišli. Nahranili jih bomo, sedeli z njimi, se z njimi pogovorili in jih prosili za odpuščanje," je dejal. Kot pravi, je cilj tega "posredovanja pri bogovih", da se vse čim prej konča – z rusko zmago.

"58 nedolžnih živali nameravamo žrtvovati v imenu vseh narodov Rusije," je dodal sibirski šaman. V istem posnetku je sicer najprej govoril o 60, nato pa o 58 kamelah.