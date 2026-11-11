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Sibirski šaman za Putinovo zmago namerava žrtvovati skoraj 60 kamel

Moskva, 11. 11. 2026 16.52 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Artur Cibikov

Samooklicani ruski vrhovni šaman namerava obredno žrtvovati 60 kamel, da bi pomagal ruskemu predsedniku Putinu doseči zmago v vojni z Ukrajino. Napovedal je, da bo vsak mesec žrtvoval pet kamel, da bi pridobil podporo staroslovanskih bogov v ruski vojni proti Ukrajini.

53-letni Artur Cibikov, oblečen v vojaška kamuflažna oblačila in črno baretko, je v videoposnetku zatrdil, da bo njegovo nadnaravno posredovanje Vladimirju Putinu prineslo zmago, ki je sicer njegova vojska v skoraj petih letih ni uspela doseči. "Slovanskim bogovom želimo poslati 60 kamel, da bi jih prosili za odpuščanje, pomoč in podporo," je dejal. 

Obrede žrtvovanja živali namerava začeti že ta mesec v kraju Angarsk v bližini Irkutska. 

"Vsi bogovi prednikov bodo prišli. Nahranili jih bomo, sedeli z njimi, se z njimi pogovorili in jih prosili za odpuščanje," je dejal. Kot pravi, je cilj tega "posredovanja pri bogovih", da se vse čim prej konča – z rusko zmago. 

"58 nedolžnih živali nameravamo žrtvovati v imenu vseh narodov Rusije," je dodal sibirski šaman. V istem posnetku je sicer najprej govoril o 60, nato pa o 58 kamelah. 

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Napoved je sprožila obsodbe ruskih borcev za pravice, ki ga obtožujejo krutosti. Nekateri drugi šamani pa pravijo, da je njegovo obredno žrtvovanje groteskno izkrivljanje njihove starodavne vere, saj v nekaterih delih Sibirije kamele veljajo za svete živali. 

Številni pa se bojijo javno kritizirati šamana, ki velja za izjemno zvestega Putinu, saj se bojijo, da bo njihovo nasprotovanje žrtvovanju živali razumljeno kot nasprotovanje Rusiji ali Putinovi vojni, zaradi česar bi lahko končali v zaporu ali bili oglobljeni.

"Če si proti Arturju, si proti Rusiji," pravi šaman iz Burjatije. "Če ga začneš kritizirati, samodejno postaneš sovražnik ljudstva," še dodaja. 

Ko je Cibikov leta 2019 žrtvoval pet kamel, "da bi okrepil Rusijo", ga policija ni hotela preganjati zaradi obtožb o mučenju živali. Živali so ubili in razkosali, njihove ostanke pa sežgali na obrednem ognju.

Cibikov je Putina v preteklosti podpiral na volitvah. Trdil je celo, da so "višje sile odstranile" pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnija, ker da je "majal čoln"

Uradni vrhovni šaman Rusije je sicer Kara-ul Dopčun-ul (vodja organizacije "Duh medveda" iz Tuve), ki je bil izvoljen na kongresu šamanov leta 2018 in podpira rusko vojaško operacijo v Ukrajini. Letos avgusta pa se je zgodil spor znotraj šamanske skupnosti in njegov namestnik iz Burjatije Cibikov se je razglasil za novega "vrhovnega šamana Rusije". Večina drugih šamanov sicer njegovo avtoriteto zavrača. 

Tuvanska šamanka Aleftina Sagan-ul ga je označila za klovna ter opozorila, da žrtvovanje kamele nima mesta v tradicionalnih šamanskih praksah. "Smrti živali ne bodo ustavile vojne," je poudarila. 

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