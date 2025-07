Sibirski tiger v Rusiji nič več ogrožen: populacija naj bi se skorajda podvojila

Populacija sibirskega tigra v Rusiji se je skorajda podvojila – iz 430 na 750 osebkov, so oznanili v Centru za amurske tigre. To pomeni, da tej redki podvrsta tigra in pravzaprav največji živali iz družine mačk nasploh v Rusiji ne grozi več izumrtje. Kljub napredku pa Mednarodna zveza za varstvo narave sibirskega oziroma amurskega tigra še vedno uvršča na seznam ogroženih vrst. Formalna sprememba statusa bi namreč zahtevala nadaljnjo mednarodno oceno.